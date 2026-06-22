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Премьер Британии Стармер объявил об отставке 1 679

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 22 июня, подтвердил свою отставку. Он заявил, что утром разговаривал с королем Карлом III, чтобы сообщить ему о своём решении.

Стармер заявляет, что «с достоинством» признает, что не является лучшим кандидатом для того, чтобы возглавить Лейбористскую партию на следующих выборах.

«Сейчас моя партия задает вопрос: являюсь ли я лучшим кандидатом, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ нашей парламентской фракции на этот вопрос и с достоинством принимаю этот ответ», — сказал он.

Премьер страны также перечислил достижения своего правительства за два года, среди которых — поддержка Украины в войне против России.

Он добавил, что останется премьером до избрания нового лидера лейбористов.

Почему ушел Стармер

Еще в конце прошлой недели Стармер говорил, что не откажется от должности и от лидерства в партии лейбористов.

Его положение пошатнулось после того, как на выборах 18 июня в конституционном округе Мейкерфилд победил мэр Манчестера Эндрю Бернем, который открыто объявил о желании стать премьер-министром Великобритании. До этого около ста депутатов парламента публично призвали Стармера уйти в отставку.

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тысяч мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост.

Прогноз Трампа оправдался

Британский премьер Стармер уйдет в отставку, заявил вчера вечером президент США Дональд Трамп.

"Он сильно провалился по двум очень важным направлениям - иммиграции и энергетике (откройте добычу нефти в Северном море!). Желаю ему всего наилучшего!", - написал Трамп.

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#Великобритания #парламент #отставка #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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