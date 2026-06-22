Запад слишком охотно верит прогнозам о скором крахе России и путинского режима.

Экономика России на грани краха, её военная мощь слабеет, а президента Путину ждет переворот. Подобные заявления то и дело звучат в западных СМИ и в выступлениях политиков.

Но этого не происходит. Запад слишком охотно верит прогнозам о скором крахе России и путинского режима.

К такому выводу пришли два независимых эксперта по России в беседе с финским порталом Yle. Ни один из них не является сторонником путинского режима.

Аркадий Мошес возглавляет программу ”Россия, Восточная Европа и Евразия” в Институте международных отношений Финляндии (FIIA). По его словам, российская власть эволюционирует в сторону тоталитаризма.

Американо-российский журналист Дэн Сторев годами работал в ОВД-Инфо – российской правозащитной организации, которая поддерживает политзаключённых, отслеживает задержания протестующих и следит за соблюдением прав человека в России.

В начале июня российские власти признали ОВД-Инфо экстремистской организацией. Сейчас Сторев занимается публицистикой. Его книга об авторитарном российском обществе How to Survive Authoritarianism выйдет осенью.

И Сторев, и Мошес сходятся во мнении: да, российская экономика переживает трудности, внутренняя политика в турбулентности, а военные действия идут не так гладко, как хотелось бы Кремлю. Но до краха ещё очень далеко.

– Вспомните как рухнул Советский Союз. Рухнула экономическая система, изменилась политическая. В некоторых регионах началась гражданская война. Ничего подобного в современной России не происходит, – говорит Сторев.

Оба эксперта убеждены: Западу и особенно Финляндии необходимо углубить понимание российских реалий, и речь не об одобрении её политики, а о глубоком знании российского общества.

Российская экономика вовсе не находится на грани краха

Одна из популярных в последнее время точек зрения, получившая широкое распространение и в Финляндии, – что российская экономика движется к кризису.

Аркадий Мошес из Института международных отношений с этим не согласен. Да, дефицит госбюджета в России растёт, но государство по-прежнему может брать внутренние займы.

Мошес напоминает: Путин всегда может обратиться к олигархам.

– Крупнейшие российские компании получили запрос вносить больший вклад в военные действия, чем раньше. По сути, это помощь и пожертвования элиты государству, – объясняет Мошес.

Кроме того, Россия конфискует имущество сверхбогатых и перепродаёт его.

Журналист Сторев добавляет: оборотная сторона медали в том, что Кремль связал обогащение элиты с войной.

– Российская экономика сейчас устроена так, что самый простой способ заработать – это так или иначе участвовать в военных действиях, – говорит он.

Сейчас Украина побеждает – и на внутреннем фронте, и благодаря ударам беспилотников всё глубже на территории России. Если такая динамика сохранится, ситуация может окончательно измениться в пользу Украины, считает Мошес. Но это не гарантировано.

– Каждый раз, когда Украина получала новое западное оружие, её войска продвигались вперёд. Но через несколько месяцев русские находили способ противодействия.

Мошес считает весьма вероятным, что через полгода Россия научится эффективнее защищать от украинских дронов, например, нефтеперерабатывающие заводы, ставшие мишенями последних атак.

По его мнению, Россию можно было бы поставить в тяжёлое положение, если бы Украина блокировала Крым. Но он не верит, что Запад это одобрит.

– Это было бы как блокада Ленинграда во Вторую мировую: два миллиона человек оказались бы на грани голодной смерти, – поясняет Мошес.

Закрытие восточной границы не обязательно для Финляндии – важна информация о России

Эксперты в своих ответах касаются и специальной меры Финляндии в отношении россиян – закрытия восточной границы.

Финские власти закрыли восточную границу в декабре 2023 года, когда появились признаки использования Россией инструментализированной миграции как средства давления на Финляндию.

Мошес считает, что тогда закрытие было оправданным. Но сейчас в этом больше нет необходимости.

– Российско-норвежская граница открыта, эстонская частично открыта. Никакой ситуации с беженцами там не возникает, – сравнивает Мошес.

По его мнению, держать восточную границу закрытой лишает Финляндию возможности получать важную информацию о состоянии российского общества. Эту возможность давал и туризм, и академическое сотрудничество.

– В Москве до сих пор есть коллеги, которые публикуют статьи о том, почему эта война неправильна и что должно измениться. Но мы не можем пригласить их в Финляндию.

А как быть с безопасностью? Из России в Финляндию могли бы приехать, например, бывшие военные с самыми разными намерениями. Мошес признаёт сложность вопроса. Но риски можно минимизировать, сделав процесс получения виз длительным и тщательно контролируемым.