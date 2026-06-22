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Больницы, пенсии и медведи. За что предлагают подписаться латвийцам? 0 58

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сбор подписей

Сбор подписей

Даже летом граждане ЛР активно занимаются законотворчеством.

Платформа народных инициатив - manabalss.lv, - и в период летних отпусков продолжает жить ну очень активно! На днях начался сбор подписей под инициативой о возрождении Рижской 1-й больницы в качестве круглосуточной больницы неотложной медпомощи. За менее чем неделю под этим предложением подписались более 1100 граждан ЛР. Напомним: чтобы инициативу можно было направить в Сейм, она должна собрать минимум 10 тысяч граждан ЛР, имеющих право голоса.

Скоро заветный рубеж в 10 тысяч подписей преодолеет предложение о повышении пособий людям с тяжелой инвалидностью - предлагается установить пособие в размере минимальной зарплаты.

Уже более 8 тысяч автографов было поставлено под инициативой об оплате госудаством самых современных и эффективных лекарств с тем, чтобы можно было бы улучшить состояние здоровья тяжело больных, в том числе и онкобольных.

Хотя парламент отклонил инициативу о праве выбрать накопления во 2-м пенсионном возрасте, сбор подписей в поддержку этой инициативы продолжается и уже сейчас собрано 26 330 подписей!

Народ активн поддерживает и, мягко говоря, неоднозначную инициативу "о контроле популяции медведей". Фактически речь идет о выдаче охотникам права истребить определенное количество медведей. Под этим предложением подписался 5451 гражданин.

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#здравоохранение #медицина #Сейм #Латвия #экология #пенсии #онкология
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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