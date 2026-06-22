Как уже сообщал LA.LV, в преддверии праздника Лиго жители Латвии всё активнее обсуждают в социальных сетях праздничные украшения, установленные в разных городах. Если в Адажи недоумение вызывает их сероватый и мрачный вид, то в Мадоне в центре внимания оказался объект, который заставил многих удивлённо раскрыть глаза.

В одном из праздничных украшений жители увидели поразительное сходство с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пользовательница социальной сети X по имени Гунита опубликовала фотографию праздничного оформления в Мадоне, сопроводив её коротким комментарием:

«Мадона переплюнула всех...»

На фотографии изображены две большие куклы — женщина и мужчина, держащиеся за руки. Однако именно мужская фигура привлекла внимание пользователей интернета.

В комментариях появились сообщения, в которых люди указывали на её внешнее сходство с Путиным.

Одна из пользовательниц X написала:

«Извините, но я никогда не понимала, зачем засорять красивую среду такими уродцами».

У кого-то эта кукла вызвала ассоциации с огородным пугалом.

Известно, что данные декорации расположены возле дома культуры.

А вы тоже видите в праздничной декорации сходство с Путиным? Или воображение пользователей интернета на этот раз зашло слишком далеко?