Как уже сообщал LA.LV, в преддверии праздника Лиго жители Латвии всё активнее обсуждают в социальных сетях праздничные украшения, установленные в разных городах. Если в Адажи недоумение вызывает их сероватый и мрачный вид, то в Мадоне в центре внимания оказался объект, который заставил многих удивлённо раскрыть глаза.
В одном из праздничных украшений жители увидели поразительное сходство с российским диктатором Владимиром Путиным.
Пользовательница социальной сети X по имени Гунита опубликовала фотографию праздничного оформления в Мадоне, сопроводив её коротким комментарием:
«Мадона переплюнула всех...»
На фотографии изображены две большие куклы — женщина и мужчина, держащиеся за руки. Однако именно мужская фигура привлекла внимание пользователей интернета.
В комментариях появились сообщения, в которых люди указывали на её внешнее сходство с Путиным.
Одна из пользовательниц X написала:
«Извините, но я никогда не понимала, зачем засорять красивую среду такими уродцами».
У кого-то эта кукла вызвала ассоциации с огородным пугалом.
Известно, что данные декорации расположены возле дома культуры.
А вы тоже видите в праздничной декорации сходство с Путиным? Или воображение пользователей интернета на этот раз зашло слишком далеко?
Madona sit pušu visus... pic.twitter.com/jUAKK0q502— Gunni (@GunitaG2) June 20, 2026
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