Половина, или 51% жителей Латвии считает, что приоритетом развития транспортной отрасли должно быть более быстрое строительство главных автодорог, свидетельствует опрос, проведенный Эстонской ассоциацией строительства инфраструктуры и исследовательским центром "Norstat".

В свою очередь 38% жителей Латвии приоритетом развития транспортной отрасли считают ускорение строительства железнодорожной магистрали "Rail Baltica".

Реализацию этого проекта приоритетом назвали 57% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет и 45% респондентов в возрасте от 30 до 39 лет.

В свою очередь модернизацию главных автодорог приоритетом называли в основном люди старшего возраста - в группе от 60 до 74 лет их число составило 54%.

Представитель Эстонской ассоциации строительства инфраструктуры Тармо Трей отмечает, что жители Латвии ожидают более безопасных и быстрых соединений, в том числе улучшения автодорог и прогресса в строительстве "Rail Baltica". "Эти проекты важны и для Эстонии, поскольку Балтийский транспортный коридор полноценно функционирует только тогда, когда каждый его участок развивается в схожем темпе. Решения Латвии влияют также на сообщение с остальной Европой, передвижение людей, грузопотоки и безопасность региона", - подчеркнул он.

Трей отметил, что в настоящее время для всех стран Балтии важно, чтобы Латвия как можно скорее продвигалась с реализацией этих проектов, поскольку без этого невозможно обеспечить необходимую связь с Европой. "Если одна страна отстает в реализации инфраструктурных проектов, это напрямую влияет и на остальные страны, поэтому Латвии необходимо оперативно принимать решения по финансированию и строительству, чтобы развитие транспортных соединений шло значительно быстрее, чем до сих пор", - указал он.

Опрос проводился в конце мая этого года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Как сообщалось, государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить "Rail Baltica" в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.

Хольм отметил, что у Латвии объективно нет реальной возможности завершить свой железнодорожный участок в срок, а объем средств, который необходимо выделить на этот проект в короткий период, весьма значителен.