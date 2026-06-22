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Половина жителей считает приоритетом более быстрое строительство главных автодорог 0 15

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
LETA
Изображение к статье: Скоростное шоссе

Половина, или 51% жителей Латвии считает, что приоритетом развития транспортной отрасли должно быть более быстрое строительство главных автодорог, свидетельствует опрос, проведенный Эстонской ассоциацией строительства инфраструктуры и исследовательским центром "Norstat".

В свою очередь 38% жителей Латвии приоритетом развития транспортной отрасли считают ускорение строительства железнодорожной магистрали "Rail Baltica".

Реализацию этого проекта приоритетом назвали 57% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет и 45% респондентов в возрасте от 30 до 39 лет.

В свою очередь модернизацию главных автодорог приоритетом называли в основном люди старшего возраста - в группе от 60 до 74 лет их число составило 54%.

Представитель Эстонской ассоциации строительства инфраструктуры Тармо Трей отмечает, что жители Латвии ожидают более безопасных и быстрых соединений, в том числе улучшения автодорог и прогресса в строительстве "Rail Baltica". "Эти проекты важны и для Эстонии, поскольку Балтийский транспортный коридор полноценно функционирует только тогда, когда каждый его участок развивается в схожем темпе. Решения Латвии влияют также на сообщение с остальной Европой, передвижение людей, грузопотоки и безопасность региона", - подчеркнул он.

Трей отметил, что в настоящее время для всех стран Балтии важно, чтобы Латвия как можно скорее продвигалась с реализацией этих проектов, поскольку без этого невозможно обеспечить необходимую связь с Европой. "Если одна страна отстает в реализации инфраструктурных проектов, это напрямую влияет и на остальные страны, поэтому Латвии необходимо оперативно принимать решения по финансированию и строительству, чтобы развитие транспортных соединений шло значительно быстрее, чем до сих пор", - указал он.

Опрос проводился в конце мая этого года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Как сообщалось, государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить "Rail Baltica" в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.

Хольм отметил, что у Латвии объективно нет реальной возможности завершить свой железнодорожный участок в срок, а объем средств, который необходимо выделить на этот проект в короткий период, весьма значителен.

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#Латвия #Европа #транспорт #строительство #безопасность #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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