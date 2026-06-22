Люди, которые незаконно выбрасывают мусор в лесу или в других неразрешённых местах, нередко считают, что найти их будет невозможно.

Однако в реальности ситуация часто бывает совсем иной, указал в программе TV24 «На линии» генеральный директор Государственной службы окружающей среды Андрис Кениньш.

Отвечая на вопрос, действительно ли возможно найти человека, выбросившего мусор в лесу, Кениньш ответил утвердительно.

По его словам, в отдельных местах устанавливаются камеры видеонаблюдения, записи с которых помогают идентифицировать нарушителей.

Однако камеры — не единственный способ установить виновного. Кениньш отметил, что нередко следователям помогает и сам выброшенный мусор.