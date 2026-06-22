Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выбрасываешь отходы в лесу? Руководитель VVD раскрывает, как находят виновных 0 403

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
tv24
Изображение к статье: свалка в лесу

Люди, которые незаконно выбрасывают мусор в лесу или в других неразрешённых местах, нередко считают, что найти их будет невозможно.

Однако в реальности ситуация часто бывает совсем иной, указал в программе TV24 «На линии» генеральный директор Государственной службы окружающей среды Андрис Кениньш.

Отвечая на вопрос, действительно ли возможно найти человека, выбросившего мусор в лесу, Кениньш ответил утвердительно.

По его словам, в отдельных местах устанавливаются камеры видеонаблюдения, записи с которых помогают идентифицировать нарушителей.

Однако камеры — не единственный способ установить виновного. Кениньш отметил, что нередко следователям помогает и сам выброшенный мусор.

×
Читайте нас также:
#мусор #экология
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пляж в Царникаве
Изображение к статье: Санитары везут больного
Изображение к статье: Уборка территории, классический субботник. Эксклюзив!
Изображение к статье: Народные танцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жара в Париже
В мире
Изображение к статье: Кабинет министров Латвии
Политика
Изображение к статье: Новое золото цивилизации. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Кэти Перри назвала отношения с Джастином Трюдо «божьим благословением»
Люблю!
Изображение к статье: руки в наручниках
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Сара Мишель Геллар исполнит роль Смерти в романтической фэнтези-комедии
Культура &
Изображение к статье: Жара в Париже
В мире
Изображение к статье: Кабинет министров Латвии
Политика
Изображение к статье: Новое золото цивилизации. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео