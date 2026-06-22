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В Латвии может появиться новый город у моря 1 886

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
grani.lv
Изображение к статье: Пляж в Царникаве

Недалеко от Риги находится населённый пункт, который по численности жителей, уровню развития инфраструктуры и темпам строительства уже давно соответствует городскому уровню. Теперь всё чаще звучат предложения официально присвоить ему статус города.

В своём аккаунте в "Фейсбуке" бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймонд Чударс пишет: "Сегодня (т.е. в пятницу, 19 июня - Ред.) с коллегами подали в Сейм предложение присвоить права города одному из крупнейших сёл в Латвии - Царникаве! Царникава растёт и развивается - сейчас жителей уже более 5000!"

Согласно латвийским законам, если в сельском населённом пункте более 5000 постоянных жителей, местное самоуправление должно инициировать петицию о присвоении статуса города.

В последние годы число жителей Царникавы значительно выросло, ведётся строительство нового жилья, осуществляются проекты инфраструктуры и развиваются транспортные соединения. Дополнительные "бонусы" - железная дорога и близость к морю.

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#жилье #Латвия #транспорт #развитие #законы #город #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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