Недалеко от Риги находится населённый пункт, который по численности жителей, уровню развития инфраструктуры и темпам строительства уже давно соответствует городскому уровню. Теперь всё чаще звучат предложения официально присвоить ему статус города.

В своём аккаунте в "Фейсбуке" бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймонд Чударс пишет: "Сегодня (т.е. в пятницу, 19 июня - Ред.) с коллегами подали в Сейм предложение присвоить права города одному из крупнейших сёл в Латвии - Царникаве! Царникава растёт и развивается - сейчас жителей уже более 5000!"

Согласно латвийским законам, если в сельском населённом пункте более 5000 постоянных жителей, местное самоуправление должно инициировать петицию о присвоении статуса города.

В последние годы число жителей Царникавы значительно выросло, ведётся строительство нового жилья, осуществляются проекты инфраструктуры и развиваются транспортные соединения. Дополнительные "бонусы" - железная дорога и близость к морю.