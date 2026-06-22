Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил два гола в матче против команды Австрии. Аргентина выграла со счетом 2:0.

Для 38-летнего Месси это 17-й и 18-й голы в карьере на мировых первенствах, он превзошел достижение немца Мирослава Клозе (16).

Мог бы забить и больше - на 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе.

Всего на счету Месси теперь пять голов на этом турнире (после хет-трика в матче с Алжиром).

Приблизиться к этому достижению также может француз Килиан Мбаппе, у которого на турнирах уже 14 забитых мячей.

Матч прошел спустя ровно 40 лет после победного четвертьфинала чемпионата мира 1986 года, в котором аргентинец Диего Марадона забил рукой, но гол был засчитан.