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Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира 1 175

Спорт
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил два гола в матче против команды Австрии. Аргентина выграла со счетом 2:0.

Для 38-летнего Месси это 17-й и 18-й голы в карьере на мировых первенствах, он превзошел достижение немца Мирослава Клозе (16).

Мог бы забить и больше - на 9-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти за фол на Лаутаро Мартинесе.

Всего на счету Месси теперь пять голов на этом турнире (после хет-трика в матче с Алжиром).

Приблизиться к этому достижению также может француз Килиан Мбаппе, у которого на турнирах уже 14 забитых мячей.

Матч прошел спустя ровно 40 лет после победного четвертьфинала чемпионата мира 1986 года, в котором аргентинец Диего Марадона забил рукой, но гол был засчитан.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #Аргентина
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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