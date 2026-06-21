Сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с Эквадором во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Перед матчем явным фаворитом считалась команда Эквадора, имеющая опыт выступлений на мировых первенствах. Для южноамериканцев победа была крайне важна после поражения от Кот-д'Ивуара (0:1) в стартовом туре. По ходу встречи эквадорцы нанесли более 20 ударов по воротам соперника, но голкипер Кюрасао Элой Ром сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Для сборной Кюрасао, которую возглавляет главный тренер Дик Адвокат, это первое набранное очко в истории выступлений на чемпионатах мира.

В заключительном туре группы E 25 июня Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор встретится с Германией, которая уже гарантировала себе первое место и выход в плей-офф.