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Сборная Кюрасао впервые в истории взяла очко на чемпионате мира по футболу 0 35

Спорт
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Кюрасао

Сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с Эквадором во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Перед матчем явным фаворитом считалась команда Эквадора, имеющая опыт выступлений на мировых первенствах. Для южноамериканцев победа была крайне важна после поражения от Кот-д'Ивуара (0:1) в стартовом туре. По ходу встречи эквадорцы нанесли более 20 ударов по воротам соперника, но голкипер Кюрасао Элой Ром сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Для сборной Кюрасао, которую возглавляет главный тренер Дик Адвокат, это первое набранное очко в истории выступлений на чемпионатах мира.

В заключительном туре группы E 25 июня Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор встретится с Германией, которая уже гарантировала себе первое место и выход в плей-офф.

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#футбол #спорт #чемпионат мира #эквадор
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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