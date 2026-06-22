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Вместо реванша против Верховена: Усику нашли другого соперника 0 89

Спорт
Дата публикации: 22.06.2026
УНИАН
Изображение к статье: Александр Усик

После матча Александра Усика против Рико Верхувена, завершившегося победой украинского боксера, активно ходят слухи о возможном реванше. Однако некоторые эксперты не считают такой поединок хорошей идеей и придерживаются мнения, что Усику следует выбрать другого соперника, пишет SkySports.

Так, Хамза Шираз, завоевавший титул WBO в суперсреднем весе в андеркарде боя Усик – Верхувен, считает, что матч-реванш "не принесет Рико никакой пользы, кроме пополнения его банковского счета".

"Усик – король в том, чтобы побеждать дважды", – подчеркивает он.

Тренер Гэри Логан также считает, что матч-реванш не нужен ни одному из соперников.

Логан отметил, что Усик уже знает о Верхувене всё, поэтому, даже если между ними состоится реванш, украинец на этот раз легко победит.

По его мнению, если Усик хочет сохранить свой титул WBC, наряду с титулами IBF и WBA, следующий поединок он должен провести с Агитом Кабаелом, временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

"Усику больше нечего доказывать. Он всё доказал. Он достиг всего. Его наследие не было запятнано выступлением против Верхувена", – подчеркнул тренер.

В свою очередь, Верхувену, если он хочет утвердиться в качестве тяжеловеса, лучше провести бой против кого-то из лидеров дивизиона.

Напомним, после поражения на ринге Усика Верхувен сообщил, что его команда подала официальную апелляцию по поводу результатов боя. Голландец отметил, что официальный протест был подан по дороге в аэропорт. Верхувен подчеркнул, что "правила имеют значение только тогда, когда их применяют в самый важный момент".

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#спорт #бокс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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