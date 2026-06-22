Итак, что сообщают спасатели.

В пятницу спасатели вытащили из реки в Юрмале тело погибшего. В воскресенье достали троих утопленников — из озера в волости Вецпиебалга Цесисского края и в волости Сея Саулкрастского края, а также из пруда в волости Ленджу Резекненского края.

Еще двух предположительно утонувших людей ищут сегодня.

В субботу был получен вызов на реку Гауя в Валмиере, где тонул несовершеннолетний. Пожарные-спасатели обследовали водоем с помощью лодки и дрона, а водолазы проверяли дно реки. Из-за наступления темноты поиски были завершены незадолго до полуночи. В воскресенье и в понедельник поисковые работы продолжились: спасатели снова обследуют водоем с лодки, а водолазы проверяют дно, однако человека до сих пор найти не удалось.

Сегодня также продолжаются поиски человека, который, предположительно, утонул в реке в Риге в воскресенье.

Еще в одном случае в воскресенье спасатели достали из водоема человека, который, вероятно, сломал обе ноги, прыгнув в воду с берега.

Берегите себя!

Жаркая погода побуждает многих отправляться к воде, однако беспечность и рискованное поведение могут привести к трагическим последствиям — тяжелым травмам или утоплению. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Несмотря на летнюю жару, вода еще недостаточно прогрелась, поэтому резкое погружение или прыжок в воду могут вызвать проблемы с сердцем и кровообращением, а также судороги.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда присматривать за детьми у воды. Во время отдыха на воде — при катании на лодке, катамаране, гидроцикле или SUP-доске — обязательно надевайте спасательные жилеты. Для детей младше 12 лет спасательный жилет является обязательным.