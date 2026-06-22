Три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в средней школе на Филиппинах. Полиция задержала двух подозреваемых, один из которых — 15-летний ученик учебного заведения.

Трагедия произошла утром в Национальной средней школе Сан-Хосе в городе Таклобан на Филиппинах. По данным полиции, стрельба началась около 9 часов утра по местному времени, передает NOS.

В результате нападения погибли три человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Личности погибших и раненых пока не разглашаются до официального уведомления родственников.

Правоохранительные органы сообщили о задержании двух подозреваемых. Один из них — 15-летний ученик школы. Оба задержанных были вооружены пистолетами.

По информации местных СМИ, одной из возможных причин нападения могли стать издевательства над одним из подозреваемых. Однако полиция подчеркивает, что расследование продолжается, и официальные выводы о мотивах преступления пока не сделаны.

Известно также, что задержанный школьник ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако подробности того дела не раскрываются.

Полиция пока не уточняет, является ли второй задержанный учеником этой же школы.

После инцидента правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе и призвали жителей Таклобана сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Стрельба в школе Сан-Хосе стала одной из самых трагических школьных атак на Филиппинах за последнее время. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, мотивы подозреваемых и выяснить, как подросткам удалось пронести оружие на территорию учебного заведения.