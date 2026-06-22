Расследование дела о торговле наркотиками во Франции неожиданно привело к обнаружению подлинной картины Пабло Пикассо. Полотно стоимостью от 12 до 15 миллионов евро было найдено во время обыска в пригороде Парижа, а следствие получило новое направление — дело о краже произведения искусства.

Во французском городе Шампиньи-сюр-Марн расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков, приняло неожиданный оборот. Во время полицейского рейда правоохранители обнаружили картину, принадлежащую кисти знаменитого испанского художника Пабло Пикассо, пишет Entrevue.

Операция была проведена 15 июня сотрудниками судебной полиции департамента Валь-де-Марн. Как сообщили AFP в прокуратуре Кретея, эксперты подтвердили подлинность произведения искусства, однако его официальное название пока не раскрывается.

По данным Le Parisien, на полотне изображена Мари-Тереза Вальтер — муза и возлюбленная Пикассо, которая неоднократно появлялась в его работах. Картина, предположительно принадлежащая коллекционеру из Сингапура, оценивается в сумму от 12 до 15 миллионов евро.

Следствие установило, что произведение было обнаружено в доме тети 37-летнего мужчины, фигурирующего в расследовании. Во время допроса он признался в краже картины. По информации французских СМИ, мужчина работал в парижской компании, занимающейся хранением произведений искусства, и заявил, что хотел продемонстрировать недостатки системы безопасности своего работодателя.

В ходе того же обыска полиция изъяла около 17 килограммов каннабиса, несколько тысяч евро наличными, а также предметы роскоши общей стоимостью примерно 200 тысяч евро.

По делу о наркоторговле перед судом предстали четыре человека. Рассмотрение дела отложено до августа. Трое обвиняемых остаются под стражей, еще один освобожден под судебный надзор.

Параллельно правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств исчезновения картины, а также выясняют, каким образом дорогостоящее произведение искусства оказалось связано с фигурантами уголовного дела.

История, начавшаяся как расследование наркоторговли, неожиданно привела к обнаружению одного из самых дорогих произведений искусства последних лет. Теперь французским следователям предстоит не только разобраться в деятельности предполагаемой преступной группы, но и установить все обстоятельства кражи картины Пикассо стоимостью до 15 миллионов евро.