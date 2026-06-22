В Эстонии недалеко от границы с Россией в поле обнаружили беспилотник с боевой частью, сообщает ERR. Чем была снаряжена «боевая часть» – не сообщается.

Аппарат обнаружили ещё около двух недель назад в районе деревни Риуге, расположенной в нескольких десятках километров от границы с Россией. БПЛА нашёл местный житель, когда пришёл работать на своём земельном участке.

Глава Департамента эстонской полиции безопасности Гаррюс Пуусепп рассказал, что сообщение о находке поступило 10 июня. Основная часть аппарата лежала в высокой траве, обломки обнаружили также рядом на дереве – вероятно, дрон сначала врезался в крону.

Несмотря, что прошло две недели, власти Эстонии или не смогли опознать страну происхождение дрона, или не хотят об это говорить.

Впрочем, по косвенным признакам можно предположить, что упавший около эстонской деревни дрон был украинским. "БпЛА перестал фиксироваться на радарах недалеко от места находки обломков. Поэтому на основе этой информации могу предположить, что это один из дронов, залетевших 3 июня", – прокомментировал Пуусепп.

Напоминим, что в тот день украинские ударные беспилотники летели атаковать объекты на территории России в районе Санкт-Петербурга.

В БПЛА обнаружили боевую часть весом около 5 кг. Что она включает не сообщается.

Отметим, что боевая часть может быть разной:

Осколочно-фугасная — вызывает взрыв и разлёт осколков.

Фугасная — действует главным образом ударной волной и разрушением.

Кумулятивная — предназначена для пробития брони.

Термобарическая — создаёт объёмный взрыв с высокой температурой и давлением.

Зажигательная — вызывает возгорание.