Рижский городской суд 23 июля в 14:00 продолжит рассмотрение уголовного дела, в рамках которого четверо граждан Латвии обвиняются в совершении вредительских действий по заданию российских спецслужб.

Обвиняемыми являются Карина Иванова, Константин Ширяев, Константин Якубовский и Денис Луканенок.

Как ранее сообщало Латвийское телевидение, Иванова и Луканенок обвиняются в поджоге ангара-палатки, принадлежащей одной из компаний. Кроме того, они проводили разведку других объектов для возможных поджогов.

Ширяев обвиняется в содействии преступной деятельности, поскольку помогал исполнителям в качестве водителя. Якубовский, в свою очередь, обвиняется в подстрекательстве к совершению поджога.

Согласно обвинению, один из обвиняемых, отбывая наказание в тюрьме за незаконный оборот наркотиков, подстрекал к совершению вредительских действий и занимался поиском непосредственных исполнителей.

Второй обвиняемый обвиняется в пособничестве преступлению — он доставлял исполнителей к месту предполагаемых диверсионных действий на принадлежащем ему автомобиле, а также помогал им покинуть место преступления.

Ещё двое граждан Латвии обвиняются в оказании помощи России в деятельности, направленной против безопасности Латвии, совершённой группой лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

До передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности Латвии (VDD).

Уголовный процесс был начат 10 июня 2024 года. В ходе расследования было установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, объединившихся с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства.

Участники группы занимались планированием, организацией и осуществлением диверсий против различных объектов на территории Латвии, используя поджоги. Весной прошлого года VDD задержала троих участников, а четвёртый уже находился в местах лишения свободы за другое преступление.

Собранные доказательства свидетельствуют, что осенью 2023 года обвиняемые спланировали и осуществили умышленный поджог объекта частной компании, поскольку эта компания участвовала в реализации проекта, связанного с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года они проводили подготовительные действия для поджога грузового автомобиля с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры. Для этого они изучали территорию, снимали на видео окрестности объекта и возможные пути проникновения.

Следствие также установило, что подозреваемые проводили разведку ряда других потенциальных целей для диверсий, фотографируя и снимая их на видео, после чего отправляли материалы организаторам в России. Для предотвращения возможных атак VDD осуществила широкий комплекс профилактических мер.

Все четверо ранее были осуждены за различные уголовные преступления, однако ранее не находились в поле зрения VDD.

Согласно данным расследования, главным мотивом участия обвиняемых в организации и осуществлении диверсионной деятельности была финансовая выгода.