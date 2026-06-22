Депутат Сейма предлагает перенаправить средства на строительство... дополнительных полос на автострадах.

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс считает, что проектом Rail Baltica мы безнадежно опоздали, в нем уже нет никакой необходимости.

"Ни в Сейме, ни в правительстве нет обоснования необходимости дорогостоящего строительства Rail Baltica.

Нет ни реальных подсчетов грузов, ни количества пассажиров.

В Эстонии 90% пассажиров поедут в Тарту или Пярну, а не в Варшаву и Берлин.

Почему мы продолжаем мямлить, а не ясно об этом говорим?

С Rail Baltica запоздали, у него уже нет будущего.

Искусственный интеллект и беспроводные автопоезда в Европе составят конкуренцию железной дороге, так как будут доставлять грузы к дверям без перегрузки.

Дешевле пристраивать к автомагистрали по одной полосе в каждом направлении", - написал депутат в социальной сети X.