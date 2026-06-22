Заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, остальных украинских президентов и других должностных лиц вернуть польские награды.

Чиновник заявил, что принимал награды как олицетворение общих ценностей между двумя государствами. Однако, отмечает Каминьский, он не может их хранить, поскольку "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

Ситуация быстро меняется, поток возвращенных наград растет, но на данный момент известно о следующих случаях «возврата»

После того как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, аналогичные ордена оперативно решили вернуть все украинские экс-президенты Пётр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Параллельно об отказе от польских наград объявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель Канцелярии президента Украины Кирилл Буданов (Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польша»), посол Украины в Польше Василий Боднар, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква (Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польша»).

Поляки не остались в долгу

Кроме вышеупомянутого заместителя председателя Сената Польши Михала Каминьского можно отметить Бартоша Цихоцкого. Этот бывший посол Польши в Украине вернул украинский орден «За заслуги» II степени, полученный в 2022 году.

Кроме того, мэры польских городов Хелм и Пшемысль заявили о намерении отказаться от почётных званий «Город-спаситель Украины».

Почему отбирают / возвращают награды

Владимира Зеленского лишили высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла — по решению президента Польши Кароля Навроцкого. Официальной причиной стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «Героев УПА».

В Польше деятельность Украинской повстанческой армии (УПА) воспринимается крайне негативно из-за Волынской резни 1943–1944 годов, в ходе которой, по польским оценкам, были убиты десятки тысяч поляков. Навроцкий заявил, что для Польши неприемлемо, чтобы военные, подготовленные и поддерживаемые польской стороной, служили под символикой, связанной с УПА.