Нашумевшая премьера политического триллера «Указ номер 2» в рижском театре «Дайлес» напомнила – по крайней мере людям среднего и старшего поколения, – о громком событии, которое имело место ровно 15 лет назад.

Спектакль и реальность

Да, в конце мая 2011-го тогдашний президент Латвии Валдис Затлерс подписал знаменитый указ номер 2 о роспуске Сейма или точнее – о референдуме по роспуску 10-го Сейма. Сам референдум состоялся в конце июля 2011-го года и подавляющее большинство граждан ЛР поддержало президента в вопросе о роспуске Сейма...

Мы не будем анализировать, насколько достоверно то, что было нам сейчас показано и рассказано с театральных подмостков – это в любом случае, художественное произведение. Мы обратимся к фактам и, что особенно важно, к последствиям тех событий: спустя 15 лет последствия представляют куда больший интерес, чем эмоции, переживания и высказывания политиков образца 2011-го года...

Дерзкий шаг, вошедший в историю

Факт первый – Валдис Затлерс стал первым и пока единственным президентом в новейшей истории Латвии, который воспользовался своим конституционным правом инициировать роспуск Сейма. Отметим, что два его предшественника были близки к тому, чтобы пойти на такой шаг, но... все-таки на него не решились.

Первый президент после восстановления независимости Гунтис Улманис в последствии признался, что обдумывал роспуск Сейма после того, как парламент дважды не утвердил кандидатов в премьеры. Он даже якобы предупредил лидеров парламентских фракций, что если они провалят и третьего кандидата, то он запустит процедуру роспуска Сейма. Тогда-то и появился на политическом горизонте беспартийный кандидат в премьеры Андрис Шкеле. Депутаты согласились отдать голос за местного олигарха, чтобы не отдавать свои депутатские мандаты.

Уже в начале 2000-х Вайра Вике-Фрейберга, пытаясь обуздать олигархов, заявила с трибуны Сейма, что над парламентом навис дамоклов меч... Однако на роспуск ВВФ все-таки не пошла...

Ни себе, ни людям

Факт второй – что бы кто-то нам и вам не рассказывал, но Затлерс решился на столь действительно дерзкий поступок не только и не столько потому, что был возмущен отказом парламента выдать санкцию на обыск антикоррупционному бюро имущества депутата Айнара Шлесерса, сколько потому, что понял: в том составе парламента у него нет шансов быть избранным на второй срок. Обратите внимание: он подписал указ номер 2 за неделю до президентских выборов!

Последовавшие после указа номер 2 президентские выборы подтвердили обоснованность «опасений» Затлерса – он проиграл Андрису Берзиньшу, за которого в итоге и проголосовало большинство депутатов.

Кстати: уголовный процесс в отношении Шлесерса закончился пшиком – дело затем было прекращено... Иными словами, преступления не было.

Без особого риска

Факт третий – Затлерс, решив распустить Сейм, практически ничем не рисковал.

Во-первых, он понимал, что все равно его не изберут президентом на второй срок (а очень хотелось!), во-вторых, он прекрасно знал настроения в обществе: страна еще не оправилась от последствий тяжелейшего финансово-экономического кризиса и посему население крайне негативно относилось и к парламенту и к правительству. Нужный результат на референдуме практически был гарантирован.

И, в-третьих, инициатива о роспуске Сейма позволила Затлерсу даже после того, как его не избрали на второй срок, «задержаться» в политике – он создал свою собственную партию, которая заняла на внеочередных выборах аж второе место!

Последствия указа номер 2

Теперь несколько слов о последствиях, которые можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные: роспуск Сейма и внеочередные выборы действительно уменьшили влияние политиков 90-ых – начала 2000-ых годов. Но этот во многом естественный процесс случился бы и так – только на пару лет позже: после очередных выборов, если бы не был распущен Сейм.

Долгосрочные: хотя партия реформ Затлерса начала разваливаться уже вскоре после начала работы внеочередного Сейма, она дала Латвии целую плеяду политиков, которые активны в политике до сих пор – это и теперь уже экс-премьер Эвика Силиня, и экс-министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, и министр сообщений Рихардс Козловскис... Фактически бывшие затлеровцы составляют костяк партии «Единство»... Хорошее это последствие или со знаком минус – это уже другой вопрос... Нынешний президент Ринкевич – тоже в какой-то степени затлеровец, поскольку был главой его канцелярии.

Примечательно, что после Затлерса было еще три президента – Андрис Берзиньш, Раймондс Вейонис и Эгилс Левитс. Три первых года на посту президента проработал уже и Эдгар Ринкевич. И за все эти следующие 15 лет ни разу не было ситуации, когда бы кто-то из президентов имел бы достаточные основания для запуска процедуры роспуска Сейма. Да, после прошлых парламентских выборов формирование правительства затянулось на три месяца, но политическим кризисом назвать это было нельзя...

Оглядываясь назад, нужно сказать, что какими бы мотивами тогда, в 2011-м, ни руководствовался бы Затлерс (благородными, почти благородными или сугубо меркантильными), но свое имя в новейшую историю Латвии и в книги по политологии он точно вписал. А теперь еще и в театральное искусство - учитывая постановку в театре «Дайлес».

Иных уж нет, а те далече

Примечательно, что за 15 лет большинство главных действующих лиц уже покинуло активную политику: президентом на пенсии давно является сам Затлерс, из активной политики ушла, перейдя на дипломатическую службу, тогдашний спикер парламента Солвита Аболтиня, больше не в активной политике тогдашний депутат Сейма, а в последствии и министр здоровья Илзе Винькеле...

Все они, между прочим, побывали на премьере спектакля в театре «Дайлес», равно как и в ту пору, пожалуй, самый влиятельный человек в стране, а ныне «скромный» депутат Вентспилсской думы Айварс Лембергс.