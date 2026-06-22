Важно сокращать также и легальную миграцию, поскольку приток студентов из третьих стран в Латвию, а также масштабы привлечения рабочей силы отдельными предприятиями становятся чрезмерными и уже фактически создают проблемы для государства в целом.

Такое мнение в программе TV24 «Dienas personība» высказал депутат Рижской думы и парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Эйнарс Цилинскис.

Он подчеркнул, что это первая задача, которую необходимо решать в миграционной политике.

Ввоз рабочей силы из третьих стран в долгосрочной перспективе может создать как экономические, так и социальные проблемы, такое мнение в программе TV24 «Globuss» ранее высказал парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвии Эдвинс Шноре.

Он подчеркнул, что практика некоторых вузов и предпринимателей по привлечению иностранных «студентов», которые затем становятся дешёвой рабочей силой, должна прекратиться.

«Им придётся прекратить такой бизнес, это очевидно», — отметил Шноре.

Он добавил, что этот вопрос следует рассматривать комплексно, а не только через призму интересов отдельных предпринимателей.

«Бизнесменов, которые зарабатывают деньги, конечно, интересует возможность платить более низкие зарплаты. Поставить человека из Узбекистана работать на рыбоперерабатывающем предприятии и платить ему минимум, в результате чего латышам приходится уезжать искать работу в других местах, — это лишь индивидуальный бизнес-план», — заявил он.