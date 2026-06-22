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Истребители НАТО четыре раза вылетели навстречу российским самолетам, летевшим мимо Латвии 0 17

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Су-35

Истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе четыре раза поднимались для опознания и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

16 июня истребители вылетали для опознания фронтового бомбардировщика Су-24МР, тогда же был дополнительно замечен пассажирский самолет Ту-214.

19 июня силы воздушной полиции НАТО вылетали для опознания истребителя Су-34, в тот же день союзники сопроводили истребитель Су-30СМ.

20 июня истребители поднимались для опознания самолета-разведчика Ан-30, а также истребителей Су-24МР и Су-35.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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#НАТО #Литва #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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