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Об изменениях в расписании поездов в праздничные дни 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
LETA
Изображение к статье: Люди идут от электрички
ФОТО: LETA

Начиная с сегодняшнего дня до среды, 24 июня, электропоезда будут курсировать по графику выходных дней, сообщили в АО "Pasažieru vilciens".

В свою очередь, в субботу, 27 июня, которая является перенесенным рабочим днем, электропоезда будут курсировать по графику рабочих дней.

Расписание на отдельных маршрутах дизельных поездов изменилось уже с воскресенья и скорректировано таким образом, чтобы пассажиры могли отправиться на выходные за пределы Риги и вернуться в столицу до начала рабочих дней.

На нескольких рейсах в Даугавпилс, Айзкраукле, Лудзу и Лиепаю, где в праздничные дни обычно наблюдается большее количество пассажиров, будут курсировать удлиненные составы поездов.

В среду, 24 июня, назначены два дополнительных рейса до Крустпилса и обратно, которые отправятся из Риги в 13:31, а из Крустпилса - в 16:38.

Дизельные поезда, курсирующие на маршруте Рига-Лиепая, в среду, 24 июня, будут курсировать по воскресному расписанию.

Дизельные поезда Сигулдской линии, в том числе на маршрутах до Валмиеры и Валги, с воскресенья по вторник, 23 июня, курсируют по субботнему расписанию, в среду, 24 июня, - по воскресному, в пятницу, 26 июня, - по расписанию четверга, а в субботу, 27 июня, отдельные рейсы будут курсировать по расписанию пятницы и субботы.

Дизельные поезда, курсирующие до Мадоны и Гулбене и обратно, с сегодняшнего дня по вторник, 23 июня, будут курсировать по субботнему расписанию, в среду, 24 июня, - по воскресному, в пятницу, 26 июня, - по расписанию четверга, в субботу, 27 июня, - по расписанию пятницы, а в воскресенье, 28 июня, отдельные рейсы будут курсировать по расписанию субботы и воскресенья.

Дизельные поезда, курсирующие до Краславы и Индры и обратно, в четверг, 25 июня, на отдельных рейсах будут курсировать по расписанию понедельника и среды, в пятницу, 26 июня, - по расписанию четверга, в субботу, 27 июня, - по расписанию пятницы, а в воскресенье, 28 июня, отдельные рейсы будут курсировать по расписанию субботы и воскресенья.

Одно исключение в праздничные дни будет и на маршруте Рига-Дубулты. Рейс, который по пятницам и выходным отправляется из Риги в 22:15, будет курсировать все дни с пятницы, 19 июня, по среду, 24 июня, но не будет курсировать в пятницу, 26 июня.

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#поезда #железная дорога #транспорт #пассажиры #города
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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