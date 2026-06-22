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Финансист предлагает запретить в Латвии одно правило... 2 1006

Наша Латвия
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гиртс Рунгайнис

Гиртс Рунгайнис

Почему мы отстаем от Литвы? Эксперт назвал причину.

Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис в интервью blackboxsovs на платформе тик-ток ответил на вопрос, почему Латвия отстает в экономическом развитии от Литвы.

"Я бы запретил латышам использовать правило - "Семь раз отмерь и один раз отрежь". Ведь что делают литовцы? Пока одни отмеряют, другие уже подготовили вариант "Б" и в итоге быстро принимается решение. А латыши пока отмеряют семь раз... поезд уже ушел", - заметил эксперт и призвал латвийцев действовать быстрее, креативнее, смелее.

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#Литва #инвестиции #Латвия #развитие #конкуренция #мнение эксперта #экономика
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Эдуард Эльдаров
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