Голый забег на празднике Лиго — вовсе не новость. Во многих местах Латвии эта традиция искренне соблюдается. Для кого-то это веселое развлечение, для других — традиция, связанная с древнелатышскими ритуалами плодородия и очищения.

Однако, как указано в аккаунте бюро присяжного адвоката Лауриса Клагишса в Facebook, стоит задуматься: всегда ли публичное обнажение является безобидной забавой, или при определенных обстоятельствах оно все же может привести к вниманию со стороны правоохранителей?

Исторически голые забеги связаны с поверьями о плодородии, здоровье и обретении силы природы. Однако Лаурис Клагиш напоминает, что с юридической точки зрения граница между традицией и правонарушением может быть удивительно тонкой.

Адвокат указывает, что в судебной практике публичное обнажение в отдельных случаях оценивалось как хулиганство, особенно тогда, когда такими действиями нарушается общественное спокойствие или задеваются другие люди.

Еще более сложной ситуация может стать, если такое мероприятие случайно увидят дети.

«Судебная практика в отношении публичного обнажения довольно нечувствительна к древнелатышским традициям. Согласно судебным решениям, демонстрация половых органов в общественном месте часто квалифицируется как хулиганство (статья 231 Уголовного закона), если этим нарушается общественное спокойствие и выражается очевидное неуважение к обществу. Если действия не достигают порога Уголовного закона, в дело вступает административная ответственность за мелкое хулиганство.

Суды наказывали людей за обнажение на автозаправочных станциях или даже в приемных отделениях больниц. Хотя в Кулдиге забег проходит в три часа ночи и формально разрешено бежать в обуви, прикрыв голову банной шапкой или Яновым венком, граница между «местным культурным событием» и административным правонарушением на общественной улице очень хрупка», — говорится на странице присяжного адвоката Лауриса Клагишса в Facebook.

«Что происходит, если эту праздничную эйфорию случайно увидят несовершеннолетние? Здесь закон уже не шутит.

Если голый забег проходит в присутствии детей, он из безобидного веселья может быть переквалифицирован в преступное деяние против нравственности и половой неприкосновенности (статья 161 или 162 Уголовного закона).

В судебной практике закреплен вывод, что демонстрация половых органов и непристойные действия в присутствии малолетних являются тяжким нарушением. Следовательно, если вы организуете или участвуете в таком забеге в открытом общественном пространстве, где могут случайно оказаться малолетние зрители, риск оказаться на скамье подсудимых вполне реален.

Не должно ли все это происходить строго за высоким забором? С юридической точки зрения — совершенно определенно. Чтобы защитить и себя, и случайных прохожих, голые забеги должны проходить на полностью закрытых и огороженных территориях. Некоторые организаторы это уже поняли.

Например, голый забег в Вецпиебалге проходит в рамках фестиваля, который является платным мероприятием и, соответственно, огражден от случайных наблюдателей «без одежды» (в том числе и в том смысле, что не заплативших за вход).

В свою очередь, на фестивале Ливских солнцестояний в Пале разработан точный регламент: дистанция составляет всего 50 метров — от дуба до места купания в озере, а во время забега разрешено (и желательно) прикрываться руками или венком. К сожалению, общественные улицы и мосты не соответствуют критериям закрытой территории, поэтому, хотя традиция там и укоренилась, с юридической точки зрения она ходит по очень тонкому льду».

Адвокат поясняет, что в связи с этой традицией нельзя не упомянуть еще одну проблему — желание все снять на видео, сфотографировать и опубликовать в интернете.

«Если вы как зритель решите снять этот забег и опубликовать его, будьте очень осторожны. Размещение в электронной среде материалов интимного характера без согласия самого человека может повлечь наказание. Поэтому будьте благоразумны, прежде чем гнаться за “лайками” и делиться такими кадрами со своими подписчиками на Facebook».

Люди в социальной сети также высказали свои мнения по этой теме.

Кто-то указывает, что присутствие детей на таких мероприятиях — ответственность родителей.

«Нечего водить их на такие мероприятия».

С юмором ситуацию прокомментировал еще один человек: «Демографию же как-то надо поднимать».

А кто-то еще высказался, что одни и те же действия в разных обстоятельствах общество оценивает по-разному. «Голые организованно бегут в банных шапках и прыгают в пруд — все довольны и счастливы. В обычный день какой-нибудь Валдис или Валерий идет по тому же маршруту нагишом, и результат уже совсем другой», — написал он, призвав обсуждать границу между традицией, общественно приемлемыми нормами и применением закона.

Тем временем другие комментаторы призвали не увлекаться чрезмерной юридизацией. «Традиции все же не стоит трогать и делать из этого кликбейт», — написал один из пользователей социальной сети.