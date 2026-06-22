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Взрыв на крупнейшем энергокомплексе Катара: десятки раненых и пропавшие без вести 0 343

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
Euronews
Изображение к статье: Комплекс СПГ в Катаре снимок из космоса

Власти Катара сообщили, что взрыв на газоэкспортном терминале был вызван "эксплутационной ошибкой". В марте терминал подвергся обстрелам со стороны Ирана.

В Катаре прогремел взрыв в промышленной зоне Рас-Лаффан, где расположен крупнейший в мире центр по производству сжиженного природного газа, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Пострадали 54 человека, 18 пропали без вести, утечек газа на месте не зафиксировано.

Компания QatarEnergy, которая управляет терминалом, сообщила, что инцидент произошел из-за эксплуатационной ошибки в момент, когда сотрудники пытались перезапустить комплекс. Он фактически простаивал несколько месяцев после того, как в марте его обстрелял Иран.

Взрыв в Рас-Лаффане может усугубить хаос на мировых энергорынках, считают аналитики, с учетом того, что Катар остается одним из крупнейших в мире производителей природного газа.

Терминал расположен примерно в 80 км к северо-востоку от столицы Катара Дохи, сообщается, что жители столицы в момент взрыва ощущали толчки, схожие с землетрясением. В состав комплекса входят 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. Промышленный кластер обеспечивает около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан несколько раз, первая атака там произошла 2 марта, последующие вывели из строя как минимум две производственные линии.

Взрыв в Рас-Лаффане прогремел на фоне очередного раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Он был посвящен реализации меморандума о прекращении военных действий и возобновлении работы Ормузского пролива.

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#Иран #энергетика #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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