Власти Катара сообщили, что взрыв на газоэкспортном терминале был вызван "эксплутационной ошибкой". В марте терминал подвергся обстрелам со стороны Ирана.

В Катаре прогремел взрыв в промышленной зоне Рас-Лаффан, где расположен крупнейший в мире центр по производству сжиженного природного газа, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Пострадали 54 человека, 18 пропали без вести, утечек газа на месте не зафиксировано.

Компания QatarEnergy, которая управляет терминалом, сообщила, что инцидент произошел из-за эксплуатационной ошибки в момент, когда сотрудники пытались перезапустить комплекс. Он фактически простаивал несколько месяцев после того, как в марте его обстрелял Иран.

Взрыв в Рас-Лаффане может усугубить хаос на мировых энергорынках, считают аналитики, с учетом того, что Катар остается одним из крупнейших в мире производителей природного газа.

Терминал расположен примерно в 80 км к северо-востоку от столицы Катара Дохи, сообщается, что жители столицы в момент взрыва ощущали толчки, схожие с землетрясением. В состав комплекса входят 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. Промышленный кластер обеспечивает около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан несколько раз, первая атака там произошла 2 марта, последующие вывели из строя как минимум две производственные линии.

Взрыв в Рас-Лаффане прогремел на фоне очередного раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Он был посвящен реализации меморандума о прекращении военных действий и возобновлении работы Ормузского пролива.