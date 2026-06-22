Когда речь идет о депрессии, важно понимать: это не просто плохое настроение или временная грусть, а серьезное психическое расстройство, которое требует внимания специалистов. Однако ученые давно установили, что питание также играет важную роль в поддержании эмоционального здоровья и может помочь организму лучше справляться со стрессом и подавленностью.

Правильно подобранный рацион не заменит лечение, но способен стать важной частью комплексной поддержки психики.

Почему питание влияет на настроение

Работа мозга напрямую зависит от веществ, которые поступают с пищей. Для выработки серотонина — одного из главных нейромедиаторов хорошего настроения — организму необходим триптофан, а также витамины группы B, магний, цинк и другие микроэлементы.

Не менее важен дофамин — гормон удовольствия и мотивации. Его синтез зависит от поступления аминокислот тирозина и фенилаланина, а также витаминов группы B.

«Питание действительно может влиять на эмоциональное состояние человека. Некоторые продукты содержат вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы и выработки нейромедиаторов, отвечающих за настроение», — отмечает врач-диетолог Марина Ковалева.

Продукты, которые помогают поддерживать хорошее настроение

Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины, сельдь и другие жирные сорта рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для нормальной работы мозга.

Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие рыбу, реже сталкиваются с симптомами депрессии и тревожности.

Орехи

Грецкие орехи, миндаль, фундук и кешью содержат омега-3 жирные кислоты, магний, селен и витамины группы B. Эти вещества помогают поддерживать работу нервной системы и снижают уровень стресса.

Яйца

Яйца являются источником витаминов D, B12 и триптофана — аминокислоты, необходимой для выработки серотонина.

Кисломолочные продукты

Натуральный йогурт, кефир и сыр содержат кальций, магний и белок. Кроме того, они поддерживают здоровье кишечника, который современные ученые нередко называют «вторым мозгом» человека.

«Состояние микробиоты кишечника тесно связано с эмоциональным здоровьем. Сбалансированное питание помогает поддерживать эту связь и положительно влияет на самочувствие», — объясняет гастроэнтеролог Алексей Громов.

Зеленые овощи

Шпинат, брокколи, листовой салат, капуста и зеленая фасоль содержат витамины группы B и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со стрессом.

Бананы и помидоры

Бананы содержат витамин B6 и вещества, участвующие в выработке серотонина. Помидоры богаты антиоксидантами и аминокислотами, которые также поддерживают хорошее настроение.

Шоколад

Качественный темный шоколад действительно способен улучшить настроение благодаря содержанию веществ, стимулирующих выработку эндорфинов.

Однако специалисты рекомендуют ограничиваться 20–30 граммами в день.

Важен и витамин D

Отдельное внимание врачи уделяют витамину D. Его дефицит часто связывают с ухудшением настроения, хронической усталостью и повышенной тревожностью.

Основными источниками витамина D являются жирная рыба, яйца, молочные продукты и солнечный свет.

«Недостаток витамина D может негативно отражаться не только на состоянии костей и иммунитета, но и на эмоциональном фоне человека», — говорит врач-эндокринолог Елена Соколова.

Что еще помогает психике

Помимо правильного питания специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

регулярно заниматься физической активностью;

чаще бывать на свежем воздухе;

ограничивать алкоголь;

отказаться от курения;

поддерживать социальные контакты.

Питание не способно полностью вылечить депрессию, однако может стать важным помощником в поддержании психического здоровья. Рыба, орехи, овощи, яйца, кисломолочные продукты и другие богатые полезными веществами продукты помогают организму вырабатывать «гормоны счастья» и лучше справляться со стрессом. Если же подавленное настроение сохраняется долгое время, важно обратиться за помощью к специалисту и не пытаться решить проблему только с помощью еды.