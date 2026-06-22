Певица Кэти Перри впервые откровенно рассказала о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам артистки, именно эти отношения помогли ей пережить тяжелый период после расставания с Орландо Блумом и вновь обрести чувство стабильности.

41-летняя Кэти Перри поделилась подробностями своей личной жизни в подкасте Unfamous, где рассказала о переменах, произошедших после знакомства с 54-летним Джастином Трюдо.

Певица призналась, что переживала непростой период после расставания с актером Орландо Блумом. Однако, по ее словам, появление Трюдо стало для нее настоящим подарком судьбы.

«В моей жизни появилось огромное благословение. Всё стало настоящим, прочным и стабильным. Я поняла, что если продолжать жить дальше, жизнь может стать лучше», — рассказала Перри.

Артистка также призналась, что долгое время подавляла свои эмоции после разрыва с Блумом и не позволяла себе открыто выражать обиду или злость.

«Прошлый год был довольно тяжелым. Я всю жизнь старалась не злиться из-за вещей, на которые действительно имела право злиться. Я всё держала внутри, хотя иногда человеку просто необходимо прожить эти чувства», — отметила певица.

Слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились около года назад. Тогда папарацци заметили их во время совместного ужина. Вскоре бывший канадский премьер посетил концерт певицы, а позже в СМИ появились фотографии пары во время отдыха на яхте.

Джастин Трюдо развелся со своей супругой Софи после 18 лет брака. У бывших супругов трое детей. В свою очередь Кэти Перри ранее состояла в отношениях с Орландо Блумом, от которого в 2020 году родила дочь Дейзи Дав.

Несмотря на расставание после девяти лет отношений, Перри и Блум сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка.

Судя по откровениям Кэти Перри, отношения с Джастином Трюдо стали для нее важным этапом после непростого периода в личной жизни. Певица не скрывает, что именно новый роман помог ей вновь почувствовать уверенность, эмоциональную поддержку и стабильность.