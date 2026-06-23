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Юная немка убила своего любовника и сбежала в Литву. Но литовская полиция была начеку 0 10

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Литвы.

Полиция Литвы.

ФОТО: Instagram

В Литве задержана и впоследствии арестована 17-летняя гражданка Германии, подозреваемая в убийстве.

„Подтверждаем, что упомянутое вами лицо задержано в Литве. Ей избрана мера пресечения в виде ареста. Досудебное расследование проводится в Германии. Более подробную информацию мы предоставить не можем“, – сообщила BNS представитель Генеральной прокуратуры Рита Стундене.

Немецкие СМИ сообщают, что спустя примерно пять месяцев после убийства разыскиваемая несовершеннолетняя была обнаружена в Литве сотрудниками криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия и задержана в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции и литовскими властями.

Поскольку подозреваемая является несовершеннолетней, правоохранительные органы не раскрывают мотивы убийства. Однако, по данным немецких СМИ, наиболее вероятным мотивом стала кратковременная интимная связь между ней и убитым. Предполагается, что позже девушка сильно пожалела об этих отношениях и спланировала убийство.

Девушка была задержана в Клайпеде. Подозревается, что 14 января она зарезала своего сверстника-школьника. На основании европейского ордера на арест она в настоящее время находится под стражей и будет экстрадирована в Германию.

Несколько недель назад издание Focus online сообщило, что семья убитого юноши назначила вознаграждение в размере 20 тыс. евро за информацию, которая поможет поймать скрывающуюся подозреваемую.

Адвокат семьи жертвы Буркхард Бенекен, отвечая на вопрос о ситуации, сообщил, что несколько недель назад к ним обратилась свидетельница, предоставившая важную информацию о возможном местонахождении 17-летней девушки.

По предварительным данным следствия, подозреваемая встретилась с будущей жертвой на террасе пустующего дома в Кастроп-Раукселе. Предполагается, что там она убила юношу ударом ножа в шею.

После совершения преступления девушка была задержана, но вскоре отпущена на свободу. Она утверждала, что это была необходимая оборона – якобы юноша пытался ее изнасиловать.

Однако позже, после анализа ее мобильного телефона, выяснилось, что 17-летняя девушка заранее искала в интернете информацию о том, как убить человека, а юношу заманила на место преступления, пообещав ему сюрприз.

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#полиция #Литва #криминал #Германия #арест
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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