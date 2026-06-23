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Латвия не запускала «что-то» в сторону в сторону России – Путин согласился с руководством ЛР 0 645

Политика
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин
ФОТО: пресс-фото

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военно-учебных заведений высказался о том, откуда в Россию залетают дроны.

  • Страны Европы пока не дошли до того, чтобы запускать что-то в сторону России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар, - заявил Путин.

Отметим, что руководство Латвии неоднократно заявляло о своей непричастности к запускам дронов по целям в Российской Федерации. Как сообщал bb.lv, президент Эдгар Ринкевич месяц назад заявил, что «страны Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию или воздушное пространство для атак беспилотников по целям на территории России».

Заявление о непричастности прозвучало после того, как Служба внешней разведки РФ сообщила, что «ранее дроны залетали на РФ через небо стран Балтии, а теперь беспилотники планируется запустить непосредственно с территории этих государств, чтобы сократить время подлета и повысить эффективность ударов».

Утверждалось, что в Латвию уже прибыли украинские операторы БПЛА.

Москва угрожала Латвии ответным ударом: «Координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

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#НАТО #Латвия #безопасность #дроны #беспилотники #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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