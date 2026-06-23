О чем вспоминают 24 июня 2026 года

Апостол Варфоломей. Варфоломей был родом из Каны Галилейской. Он стал одним из первых учеников Христа, присоединившись к нему после того, как услышал его проповедь. Он был в числе 12 учеников Иисуса и участвовал во всех основных событиях, описанных в Евангелиях. После сошествия на учеников Иисуса Святого Духа в Троицу он отправился проповедовать в Сирию и Малую Азию вместе с апостолом Филиппом и его сестрой Мариамной.

По их молитвам случалось немало чудес и знамений, и очень многие по их словам переходили в христианство. Праведники перенесли много мучений. В городе Иераполь (ныне это турецкий Памуккале) они были схвачены и приведены на казнь. В это время в город пришел Иоанн Богослов. Все вместе помолились они Господу, и тогда все, кто окружал кресты, в том числе градоначальник, над котором распяли двух апостолов, провалились под землю.

Но затем все, кроме главы города и змеи, которой он поклонялся, были извергнуты из-под земли. Филипп получил столь ужасные раны, что скончался, а Варфоломей и Мариама были освобождены. Варфоломей продолжил проповедовать, для этого он отправился в Индию. Затем пошел в Армению, где чудесным образом исцелил царя Полимия. Тогда царь с супругой, дочерью и своими подданными перешел в христианство.

Варфоломей был мученически убит в городе Альбане (ныне это Баку), останки его положили в оловянную раку и так погребли. Позже она были перенесена в Рим. В честь апостола написано несколько канонов преподобным Иосифом.

Апостол от 70 Варнава. Варнава родился на острове Кипр, а учился в Иерусалиме. Он воспитывался с Савлом — будущим апостолом Павлом. С ним Варнава странствовал по Малой Азии, побывал на Кипре, а потом первым из учеников Христа попал в Италию, где основал епископскую кафедру в Медиолане (современный Милан).

Он принял смерть на родном Кипре, где его побили камнями, а потом сожгли тело на костре. Но тело апостола чудесным образом оказалось неповрежденным и тайно было похоронено в пещере, на грудь ему положили, как он завещал, переписанное им Евангелие от Матфея. На том месте стали происходить чудеса, хотя уже забылось, что это место его могилы, и оно получило название «Место здравия».

Через четыре столетия архиепископу Кипра во сне явился Варнава и указал на место своего погребения. И действительно, тогда было найдено его нетленное тело вместе с рукописью. На том месте был сооружен храм.

Смысл праздника

В этот день вспоминают двух учеников Иисуса, которые жили в одно с ним время и многое сделали для распространения христианства.

Что можно делать 24 июня 2026 года

— Отличный день для прогулок.

— Нужно побольше работать и нельзя лениться.

— Отлично примириться со всеми, с кем поссорился.

— Прекрасно начать любое дело, которое вы давно откладывали.

— Прекрасно убраться в доме.

Что нельзя делать 24 июня 2026 года

— Не стоит собирать урожай.

— Старайтесь не простудится — болезнь будет долгой.

— Нужно воздержаться от трат.

— Не давайте деньги в долг.

— Очень плохо ревновать и гневаться.