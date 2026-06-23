У крупных торговых центров Риги во вторник будет изменён режим работы, а в среду, 24 июня, большинство магазинов в торговых центрах будут закрыты.

У крупных торговых центров Риги во вторник будет изменён режим работы, а в среду, 24 июня, большинство магазинов в торговых центрах будут закрыты, выяснило агентство LETA.

Торговые центры «Akropole Alfa» и «Akropole Rīga» сегодня будут работать с 10:00 до 20:00. 24 июня оба центра будут частично закрыты — будут работать только отдельные магазины и точки оказания услуг.

Магазин Rimi в «Akropole Alfa» 23 июня будет открыт с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00. Магазин Maxima в «Akropole Rīga» 23 июня будет работать с 8:00 до 22:00, а 24 июня — с 9:00 до 23:00.

Торговый центр «Domina Shopping» 23 июня будет работать с 10:00 до 17:00, а 24 июня будет закрыт. Однако находящийся там магазин Maxima 23 июня будет открыт с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 10:00 до 22:00.

Торговые центры «Spice Life» и «Spice Style» 23 июня будут работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня оба будут закрыты. 25 июня они вновь откроются с 10:00 до 21:00. Магазин Rimi в «Spice Style» 23 июня будет работать с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00.

Торговый центр «Origo» в понедельник и 23 июня будет работать с 10:00 до 19:00, а 24 июня будет закрыт. В то же время магазин Rimi в «Origo» 23 июня будет открыт с 7:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 24:00.

Торговый центр «Galerija Centrs» 23 июня будет работать с 10:00 до 17:00, а 24 июня будет закрыт. Магазин Rimi в «Galerija Centrs» 23 июня будет открыт с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 11:00 до 22:00.

В универмаге «Stockmann» отделы косметики, моды и товаров для дома 23 июня будут работать с 10:00 до 19:00, а отдел деликатесов — с 9:00 до 19:00. 24 июня весь магазин Stockmann будет открыт с 12:00 до 20:00.

Торговый центр «Rīga Plaza» 23 июня будет работать с 10:00 до 18:00, а 24 июня будет закрыт. Магазин Maxima в «Rīga Plaza» 23 июня будет открыт с 8:00 до 21:00, а 24 июня — с 10:00 до 22:00.