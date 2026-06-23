Эстонский стартап "Frankenburg Technologies", производящий противо-дроновые ракеты "Mark I" и "Mark II", открыл свое первое производство в Балтийском регионе - завод по сборке оружейных систем и ракет в Риге.

Рижский завод будет задействован в производстве управляемых зенитно-ракетных систем "Mark I", в том числе в сборке ракетной электроники и оружейных систем, а также в испытании и контроле качества готовой продукции.

В церемонии открытия принял участие еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Строительство рижского завода длилось год, и вместе с запланированным в Адажи заводом по окончательной сборке общая производственная мощность к концу года должна достичь 100 ракет в день.

Площадь рижского завода составляет почти 1000 квадратных метров, на нем планируется трудоустроить 50 человек.

В этом году"Frankenburg Technologies" планирует произвести 1500 ракет.

Планируется, что стоимость перехвата беспилотников при использовании ракет "Mark I" снизится более чем в десять раз и позволит обеспечить массовое производство управляемых зенитных ракет для снабжения Европы и других союзников.

После запуска производства в Латвии "Frankenburg Technologies" планирует развернуть его также в Эстонии, Великобритании и Польше, чтобы объем продукции достиг 1 млн ракет в год, что так необходимо Европе, указал руководитель предприятия Кусти Сальм.

"Европа должна суметь перейти от ограниченного и дорогого производства к доступным системам, которые производятся в больших количествах. Деятельность "Frankenburg" в Риге является примером промышленных целей и нового мышления, которое необходимо Европе для укрепления своей оборонной готовности", - в свою очередь подчеркнул Кубилюс.

Известно, что дочернее предприятие эстонской компании ООО "Frankenburg Technologies" зарегистрировано в октябре 2024 года, его основной капитал составляет 3800 евро. Владельцем компании является эстонское предприятие "Frankenburg Technologies". Исполнительный директор "Frankenburg Technologies" - бывший канцлер Министерства обороны Эстонии Сальм.

Истинным бенефициаром компании является соучредитель и генеральный директор производителя ультраконденсаторов и поставщика решений для хранения энергии "Skeleton Technologies" Таави Мадиберк.