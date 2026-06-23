Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Киберугроза ИИ ожидается через месяцы, а не годы, предупреждают разведки Запада 1 114

Техно
Дата публикации: 23.06.2026
Euronews
Изображение к статье: Робот держит человеческий череп

Разведальянс Five Eyes предупреждает о возможной киберугрозе в ближайшие месяцы после ужесточения США доступа к ИИ-моделям Anthropic.

По данным доклада ведущих разведслужб, до появления мощных моделей искусственного интеллекта, способных перевернуть систему глобальной кибербезопасности и нанести серьезный ущерб государственным структурам и бизнесу, остаются считанные месяцы.

Объединение разведок «Пять глаз», в которое входят Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада, предупредило, что появление принципиально новых сложных моделей ИИ облегчит злоумышленникам проведение кибератак.

Доклад опубликован после того, как в июне президент США Дональд Трамп запретил иностранным гражданам пользоваться последними моделями ИИ компании Anthropic — Fable 5 и Mythos 5. В ответ компания полностью отключила эти модели.

В заявлении «Пяти глаз» отмечается, что, хотя ИИ «со временем поможет нам укрепить киберзащиту, он одновременно повышает скорость, масштаб и сложность киберугроз».

«По оценкам агентств, передовые модели ИИ превзойдут нынешние ожидания отрасли и радикально изменят как наступательные, так и оборонительные кибервозможности. Речь идет не о годах, а о месяцах», — говорится в предупреждении разведок «Пяти глаз».

Авторы доклада призвали к немедленным действиям и рекомендовали руководителям осознать и оценить риски, сделать базовые практики и контроль в сфере кибербезопасности приоритетом, предоставить руководителям по кибербезопасности реальные полномочия и ресурсы и оставаться вовлеченными по мере того, как угрозы и рекомендации эволюционируют.

«Успех зависит от того, насколько хорошо отлажены базовые процессы, насколько быстро принимаются решения и насколько глубоко кибербезопасность интегрирована в ключевую бизнес-стратегию», — добавляют авторы.

«Те, кто этого не сделает, окажутся в все более неблагоприятном положении как с операционной, так и со стратегической точки зрения».

Хотя в документе не упоминаются конкретные компании или модели ИИ, говорится, что генеративные системы способны выявлять уязвимости в киберзащите и использовать их.

Доклад подтверждает то, о чем ранее предупреждали эксперты по кибербезопасности в комментариях Euronews Next: многие доступные сегодня модели ИИ уже могут использовать слабые места в системах защиты.

Разведывательные службы также указали, что именно лишние подключения к интернету, слабая система управления идентификаторами и правами доступа, отсутствие у организаций должного планирования, устаревшие ИТ-решения и медленные циклы установки обновлений — те слабые звенья, которыми ИИ будет пользоваться.

По мере того как возможности моделей ИИ растут, а сами они становятся общедоступными благодаря открытым исходным кодам, возрастает и риск для кибербезопасности.

«Быстрые темпы развития передового ИИ означают, что исходные оценки киберрисков устаревают за месяцы, а не за годы», — отмечают авторы.

«Нам необходимо действовать заблаговременно и быть готовыми адаптироваться и противостоять меняющимся угрозам»

×
Читайте нас также:
#разведка #искусственный интеллект #кибербезопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дети с гаджетами
Изображение к статье: Земля
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: Дата-центр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дроны ы небе
Техно
Изображение к статье: Светская львица давно сменила спутника. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Туристы в венках Лиго
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Купюра достоинством в 10 евро
В мире
Изображение к статье: Плакат за выход UK из Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Ким нашла покой в личной жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дроны ы небе
Техно
Изображение к статье: Светская львица давно сменила спутника. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Туристы в венках Лиго
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео