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Титановые карты-мультитулы будут стоить 300-400 долларов и заменят кучу инструментов 0 109

Техно
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это будет легкое и удобное подспорье на все случаи жизни.

Максимальный вес изделия не превысит 37 граммов.

Компания Gadget On представила на платформе Kickstarter многофункциональный набор TitanSnap, состоящий из пяти титановых мультитул-карт: в каждой — от 8 до 22 инструментов, а всего в наборе — не менее 70 функций.

Конструкция мультитулов в форме карточек позволяет использовать их как по отдельности, так и в виде стопки благодаря встроенным магнитам. Размер каждой карточки — 4,5 × 7 см, толщина — от 3 до 3,5 мм, вес — от 27,2 до 36,9 г.

Первая «карточка» с 22 инструментами предназначена для повседневных нужд: это открывалки, режущие кромки и приспособления для подтягивания винтов. Вторая пригодится для работ вне дома и любителям туризма. В ней предусмотрены пила, приспособление для разведения огня и другие инструменты.

Третий мультитул рассчитан прежде всего на рыболовов. Здесь они найдут приспособления для извлечения крючков, чистки рыбы от чешуи и дополнительные инструменты. Четвертый мультитул будет полезен пользователям мобильных устройств в качестве подставки для телефона, органайзера для кабелей и держателя для SIM- и TF-карт. Всего здесь размещено восемь инструментов.

Третий мультитул рассчитан прежде всего на рыболовов. Здесь они найдут приспособления для извлечения крючков, чистки рыбы от чешуи и дополнительные инструменты. Четвертый мультитул будет полезен пользователям мобильных устройств в качестве подставки для телефона, органайзера для кабелей и держателя для SIM- и TF-карт. Всего здесь размещено восемь инструментов.

Пятый мультитул — для экстренных ситуаций. Он содержит резак для бинтов, сигнальное зеркало, солнечный компас и другие приспособления — всего 10 инструментов. TitanSnap изготовлен из титана марки TC4, обработанного на станках с ЧПУ. Кроме того, каждая деталь получила пескоструйную отделку, а встроенные светящиеся маркеры помогают найти мультитул в темноте. Цена набора TitanSnap для ранних участников кампании на Kickstarter составляет $350. Розничная цена должна составить $430. В случае успеха кампании начало поставок запланировано на октябрь 2026 года.

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#туризм #технологии #техника
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