Учёные бьют тревогу: внедрение цифровых технологий в школах катастрофически тормозит развитие детей. Из-за них школьники больше не развивают свои умственные способности, а, напротив, притупляют их.

Учёные бьют тревогу: внедрение цифровых технологий в школах катастрофически тормозит развитие детей. Из-за них школьники больше не развивают свои умственные способности, а, напротив, притупляют их.

Подведены итоги международного исследования, охватившего 80 стран, включая США. Они плачевны: у представителей поколения Z (рождённых с 1997 года до начала 2010-х) фиксируются более низкие показатели умственного развития по сравнению с их родителями.

Подобного ещё не было в истории человечества. На протяжении веков оно последовательно накапливало знания и передавало детям, благодаря чему они становились сообразительнее своих родителей.

Что же случилось, на чём произошёл сбой? Почему дети стали массово глупеть где-то после 2010 года?

Джаред Куни Хорват — австралийский нейробиолог, специалист в области нейропедагогики (Мельбурнская высшая школа образования, Мельбурнский университет) — связывает это с зависимостью молодёжи от цифровых гаджетов.

Вот что он говорит:

«Наши дети когнитивно менее развиты, чем мы были в их возрасте. С тех пор как с конца XIX века мы измеряли когнитивное развитие, каждое поколение превосходило своих родителей. Во многом причиной этого была школа: каждое следующее поколение проводило в школе больше времени, и мы использовали школу для развития когнитивных способностей. Однако так было до появления поколения Z.

Поколение Z — первое поколение в современной истории, которое практически по всем когнитивным показателям уступает нам: от базового внимания и памяти до грамотности, счёта, исполнительных функций и даже общего уровня интеллекта, несмотря на то что они учатся в школе дольше, чем учились мы.

Почему? Что произошло? Ответ заключается в инструментах, которые мы используем внутри школ для организации обучения.

Если посмотреть на данные по 80 странам, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, результаты обучения заметно ухудшаются. Доходит до того, что дети, которые используют компьютеры в школе примерно по 5 часов в день в учебных целях, показывают результаты БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ стандартного отклонения ниже, чем дети, которые редко или вовсе не используют технологии в школе».

Но при этом — парадокс — сами подростки и молодые люди не осознают, что это проблема. Они уверены в своей сообразительности, гордясь тем, что за считанные секунды могут найти в цифровой среде ответы на любые вопросы. Они не понимают, что умение найти и умение мыслить — это абсолютно разные вещи, не имеющие друг к другу отношения. «Чем умнее они себя считают, тем глупее на самом деле», — говорит доктор Хорват.

По его мнению (которое разделяют все его коллеги), образование должно уделять приоритетное внимание фундаментальным навыкам мышления, а не умению пользоваться инструментами. «Научите кого-то думать, и он сможет использовать любой инструмент», - объясняет нейробиолог. Но для этого нужны традиционные методы обучения, опробованные веками: чтение, изучение и самостоятельный анализ длинных сложных текстов, обязательное письмо от руки (этот процесс напрямую влияет на мозговую деятельность, формируя её).

А современная школа — это набор текста на клавиатуре и нарочитое упрощение сложного. «Но мозг человека не приспособлен к обучению на основе коротких видео, которые можно посмотреть в интернете, и чтения коротких предложений, в которых кратко изложены целые книги и сложные идеи», — уверен доктор Хорват.

Также важно не смотреть часами в монитор, а вживую дискутировать, выдвигать аргументы, опираться на логику, оппонируя собеседнику.

«Люди биологически запрограммированы учиться друг у друга и глубоко изучать тему», - говорит Хорват. Но в современной школе это уже практически вычеркнуто из процесса обучения.

Если срочно ничего не изменить, следующее поколение школьников будет ещё глупее, чем нынешнее. А последующее — глупее предыдущего. И тогда человеческая история пойдёт вспять: в постепенное умственное затухание и деградацию.