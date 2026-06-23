Этим летом команда проекта приедет в Бауский край, чтобы провести измерения в Межотне и Бауске, предоставив каждому желающему возможность бесплатно узнать параметры своего тела и внести вклад в развитие латвийской науки.

Кто такой Екабс Приманис и какова цель исследования?

Профессор Екабс Приманис (1892–1971) — врач, анатом и один из основателей антропологии в Латвии. Под его руководством в 1920–1930‑е годы были проведены масштабные экспедиции, в ходе которых обследовали около 35 000 человек, чтобы изучить антропологический тип латышей.

Многие анкеты и фотоплёнки, созданные с 1936 года (включая исторические измерения в Межотне), из‑за Второй мировой войны и последующих оккупаций так и остались необработанными. Лишь в 2023 году в Рижском университете имени Страдиня (RSU) была завершена оцифровка более 10 000 исторических анкет. Сейчас эти данные исследуются и доступны также родственникам участников.

Цель современного исследования — сравнить исторические данные с показателями нынешних жителей. Такие изменения в длительной перспективе называют вековыми сдвигами; они служат точным отражением социально‑экономической ситуации, образа жизни и питания нашего общества. Например, уже сейчас данные показывают, что в 1930‑е годы люди были ниже ростом, на что повлияли пережитые войны, тяжёлый физический труд и особенности питания того времени.

Что получат участники исследования?

Непосредственные результаты: свои антропометрические данные вы сможете узнать сразу после измерений (участники обычно фиксируют их в смартфоне).

3D‑сканирование: в исследовании используются современные технологии — желающим небольшая чёрно‑белая версия 3D‑скана тела будет отправлена на e‑mail.

Обратная связь: весной 2027 года команда проекта планирует вернуться в самоуправления с выездными мероприятиями, чтобы представить обобщённые результаты в Бауском крае и сравнить их с другими регионами Латвии.

Генетический анализ в будущем: совершеннолетние участники могут сдать образец крови для исследований в области генетики популяций. Индивидуальную обратную связь по этим результатам планируется предоставлять начиная с 2028 года.

Где и когда пройдут измерения в Бауском крае?

Измерения будут проводиться в двух местах — в Межотне, где в своё время уже проходили исторические измерения, и в Бауске:

В Межотненском дворце:

29 июня с 15:00 до 19:00 30 июня с 10:00 до 19:00

В Баускской городской основной школе:

1 июля с 15:00 до 19:00 2 июля с 10:00 до 19:00 3 июля с 10:00 до 19:00 4 июля с 10:00 до 19:00 5 июля с 9:00 до 14:00

Кто может участвовать и как подготовиться?

В исследование любезно приглашаются участники любого возраста — не обязательно быть задекларированным по конкретному месту, поскольку проект характеризует всю Латвию в целом, однако местных жителей ждут особенно. По предыдущему опыту, самой юной участнице было всего 11 месяцев, а самому старшему — 99 лет.

Важная информация для участников: 1. Приходите всей семьёй! Дети и подростки (до 17 лет включительно) могут участвовать только вместе с родителями или опекуном, поскольку необходимо подписать информированное согласие. 2. Гарантируется конфиденциальность: для проведения измерений и 3D‑сканирования потребуется снять верхнюю одежду. Для этого оборудованы специальные изолированные кабины, обеспечивающие полную приватность. Полноразмерные цветные 3D‑сканы хранятся на защищённых серверах и будут использоваться только в научных целях. 3. Генетическое исследование: сдавать образец крови для исследований по генетике популяций могут только совершеннолетние лица (с 18 лет).

В 2026 году по всей Латвии планируется привлечь около 2000 участников, и Бауский край играет в этом процессе важную роль.