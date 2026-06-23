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«Инопланетяне прибыли»: миллионы жителей Бразилии получили экстренное сообщение от имени властей 0 116

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Изображение инопланетян

Миллионы жителей Бразилии получили на свои телефоны экстренные уведомления о якобы происходящем «нападении инопланетян».

Необычная рассылка вызвала волну тревоги и обсуждений в социальных сетях, а власти были вынуждены срочно отключить систему оповещения и начать расследование. Об этом сообщает бразильский новостной портал Agencia Brasil.

Инцидент произошел ночью. Пользователи мобильных телефонов в нескольких штатах страны получили сообщения через государственную систему экстренных предупреждений. В некоторых уведомлениях содержалось лишь слово «мизантропия», а в других фигурировали более странные тексты, включая предупреждения о якобы начавшемся вторжении пришельцев.

По данным Министерства интеграции и регионального развития Бразилии, система гражданской обороны подверглась кибератаке. После взлома неизвестные получили доступ к платформе рассылки экстренных уведомлений и отправили ложные сообщения миллионам граждан. Власти немедленно отключили сервис и обратились в Федеральную полицию.

Как сообщили представители Национального секретариата по гражданской защите, злоумышленники разослали не менее десяти различных ложных уведомлений.

По предварительным оценкам, сообщения могли получить около 30 млн человек в восьми регионах страны, включая Рио-де-Жанейро, Салвадор, Бразилиа и другие города.

Особое беспокойство вызвал тот факт, что уведомления были отправлены как «экстренные предупреждения максимального уровня» - именно такие сигналы обычно используются при угрозе наводнений, оползней, ураганов или других стихийных бедствий. Многие жители были разбужены среди ночи громким сигналом тревоги.

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#Бразилия #технологии #кибербезопасность #инопланетяне #гражданская оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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