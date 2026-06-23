Власти Германии одобрили план пенсионной реформы. Фридрих Мерц и министр труда ФРГ Бербель Бас дали согласие реализовать все 33 изменения без исключения, предложенные экспертной комиссией.

Ядро реформ составит введение практики, когда часть дохода граждан инвестируют в особые фонды. Планируется, что для этого работодатели и работники будут дополнительно направлять до 2% заработка до вычета налогов в госфонд. Для сравнения: в Швеции, где такая система давно опробована, жители могут выбирать между вложениями в государственные и частные фонды.

Реформа также подразумевает, что возраст выхода на пенсию (в Германии до 2031 года он должен быть повышен до 67 лет) в будущем привяжут к показателям ожидаемой продолжительности жизни, то есть будут постепенно повышать. Повысят и возможный срок досрочного выхода на пенсию.

Объем пенсии и после 2031 года должен составлять не менее 48% от среднего уровня заработка. Необходимые для этого средства будут выделяться из налоговых поступлений.