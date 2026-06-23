Дают банкноту в 10 евро
Часть доходов граждан направят в специальные пенсионные фонды.
Власти Германии одобрили план пенсионной реформы. Фридрих Мерц и министр труда ФРГ Бербель Бас дали согласие реализовать все 33 изменения без исключения, предложенные экспертной комиссией.
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Ядро реформ составит введение практики, когда часть дохода граждан инвестируют в особые фонды. Планируется, что для этого работодатели и работники будут дополнительно направлять до 2% заработка до вычета налогов в госфонд. Для сравнения: в Швеции, где такая система давно опробована, жители могут выбирать между вложениями в государственные и частные фонды.
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Реформа также подразумевает, что возраст выхода на пенсию (в Германии до 2031 года он должен быть повышен до 67 лет) в будущем привяжут к показателям ожидаемой продолжительности жизни, то есть будут постепенно повышать. Повысят и возможный срок досрочного выхода на пенсию.
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Объем пенсии и после 2031 года должен составлять не менее 48% от среднего уровня заработка. Необходимые для этого средства будут выделяться из налоговых поступлений.
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Ряд чиновников обяжут делать взносы в государственную кассу пенсионного страхования, под это подпадут депутаты всех уровней и чиновники-самозанятые. Чиновников, которые составляют в ФРГ отдельный социальный слой, получающий пенсии из госказны, а не из кассы пенсионного страхования, новое правило не коснется.
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