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Лавров заявил о провале переговоров с Трампом об Украине 0 120

В мире
Дата публикации: 23.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сергей Лавров

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, администрация Дональда Трампа отходит от договоренностей, достигнутых на Аляске. Москва намерена достигать своих целей, продолжая войну против Украины.

Москва больше не считает Вашингтон объективным посредником в переговорах с Украиной, заявил во вторник, 23 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензии на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", - сказал Лавров на круглом столе с журналистами в Москве по "тематике урегулирования ситуации вокруг Украины".

По его словам, было "забыто" сделанное сразу после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске заявление президента США Дональда Трампа, что в Украине "нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет". "Сейчас мы концентрируемся на достижении целей специальной военной операции (войны России против Украины. - Ред.), исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как на честного посредника давным-давно уже провалились", - добавил Сергей Лавров.

Президента Украины Владимира Зеленского российский министр назвал "фюрером", а заявления лидеров Евросоюза по остановке военных действий - "требованиями капитуляции" России. Лавров также выразил мнение, что "нынешние элиты в Европе" не скрывают, что готовятся к войне с Россией "не позднее 2030 года". При этом РФ, по его словам, "готова возобновить переговоры с Украиной в той точке, где они остановились". Лавров не уточнил, что имел в виду, но представители СМИ предположили, что речь также идет об Аляске.

Лавров вновь публично прибег к ненормативной лексике

По социальным сетям и СМИ разошелся фрагмент видеозаписи на круглом столе, где Лавров ругается перед тем, как ему задает вопрос журналист из Йемена. Во время паузы после своего выступления и перед вопросами журналистов глава российского МИДа отвлекся на короткий разговор со своим заместителем Михаилом Галузиным. "Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, все уже", - сказал Лавров, комментируя фразу Галузина.

Прокремлевские Telegram-каналы сочли, что брань Лаврова относилась к журналисту из Йемена, который получил слово сразу после описанного эпизода. Однако запись трансляции мероприятия не позволяет утвердительно ответить на этот вопрос.

Министр иностранных дел РФ уже не впервые прибегает к ненормативной лексике на публике. Ранее стала известна и превратилась в мем его фраза "Дебилы, бл**ь", сказанная кому-то постороннему на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии.

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#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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