Рост запроса на углеводороды был связан с Ормузским кризисом.

КНР импортировала за первые пять месяцев года 48,988 млн тонн нефти из России, сообщают со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

В стоимостном выражении закупки увеличились на 27,96%, до $27,123 млрд. В одном лишь мае поставки составили 8,16 млн тонн на $5,963 млрд.

За весь минувший год Китай закупил 100,723 млн тонн нефти в России.

С начала года возросли и поставки в Китай российского сжиженного природного газа – они составили 2,737 млн тонн, что на 27,96% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Однако в стоимостном выражении поставки сократились на 1,28%, до $1,384 млрд. В мае импорт Китаем российского СПГ достиг 717,987 тыс. тонн на $392,67 млн.

За 2025 год Китай импортировал из России 9,799 млн тонн СПГ.

Рост запроса на российские углеводороды на китайском рынке в минувшие месяцы был связан в том числе с Ормузским кризисом – поставки нефти и СПГ из стран Персидского залива существенно сократились.

Как сообщалось ранее, в январе – мае объем торговли между двумя странами достиг $109,5 млрд. Экспорт Китая в Россию за пять месяцев вырос в годовом сопоставлении на 26,4%, до $49,17 млрд. Импорт в КНР из РФ увеличился на 20,2% и достиг $60,35 млрд.

В мае товарооборот составил $23,72 млрд, примерно таким же он был и в апреле.

Основу российского экспорта в КНР по стоимости формируют нефть, природный газ и уголь. Также поставляются медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай поставляет в Россию широкий спектр товаров – от автомобилей, тракторов, компьютеров и смартфонов до промышленного и специализированного оборудования, детских игрушек и алкогольных напитков.