Руанда максимально использует преимущества своего холмистого ландшафта и помогает мелким фермерам наращивать производство высококачественного чая.

Над богатыми растительностью зелеными полями Страны тысячи холмов занимается рассвет. С восходом солнца легкий туман, окутывающий вершины холмов, начинает рассеиваться, что знаменует новый день для сельскохозяйственных работников Руанды.

Чайные листья переливаются в лучах восходящего солнца, а сборщики чая надевают ярко-желтые спецовки, которые защищают от царапин, когда они пробираются между зеленеющими рядами чайных кустов. За спиной у каждого сборщика висит плетеная корзина, куда складываются сорванные умелыми руками листья. Под разливающееся по округе пение птиц сборщики чая в желтых спецовках споро и слаженно двигаются вдоль высаженных рядами кустов. Благодаря их ежедневным усилиям чай стал второй по величине статьей экспорта Руанды после кофе.

Сельскохозяйственный сектор Руанды является основой экономики этой не имеющей выхода к морю страны на востоке Африки: по оценкам, в нем занято 64,5 % населения и на его долю приходится 27 % валового внутреннего продукта (ВВП).

А производство чая изменило жизнь многих сельских общин Руанды.

Более 83 % сельскохозяйственной продукции Руанды производится мелкими фермерами, в том числе и в расположенном на юге Руанды регионе Ньяругуру, где производится чай.

«Я горжусь тем, что владею чайной фермой. Раньше я всегда работала на кого‑то, а теперь сама обеспечиваю работой других людей», – отмечает Бертрид Нийранзигийе, 65‑летняя женщина‑фермер, которая начала выращивать чай на своем участке площадью чуть меньше гектара в 2018 году, когда правительство в сотрудничестве с местными фермерами приступило к развитию производства чая в этом регионе.

Теперь регион Ньяругуру, который был выбран для расширения производства чая, привлекает людей из других районов, которые приезжают работать и зарабатывать на сборе чая.

Ндагиджимана Жан Мари Вианней, 39‑летний фермер‑чаевод из Ньяругуру и отец четверых детей, вспоминает: «Наша семья жила так бедно, что едва сводила концы с концами. Потом я заметил, что у чаеводов дела пошли в гору, и тоже решил заняться производством чая. Очень уж хотелось наконец-то выбраться из нищеты».

Жан прошел обучение по специальной программе, организованной правительством, и решил высадить чай на своем поле, где раньше выращивался сладкий картофель.

«Начав выращивать чай, я смог избавить свою семью от нищеты, в которой мы жили до этого. Теперь я могу купить для своей семьи одежду и медицинскую страховку. Могу оплатить учебу детей. Стол тоже стал более разнообразным. И все это благодаря выращиванию чая». Он считает, что его дети смогут также продолжать производство чая в будущем, поскольку это многолетняя культура.

Чай впервые завезли в Руанду в 1950‑х годах, но его производство стало активно развиваться лишь в последние десятилетия. Климат Руанды с его обильными осадками и большим количеством солнечных дней, пологие холмы и богатые минералами вулканические почвы создают идеальную среду для выращивания чая.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сотрудничает с правительством Руанды в целях разработки национальной стратегии по производству чая, направленной на повышение его качества, а также оказание этой стране помощи в обеспечении соответствия международным стандартам и получении доступа к наиболее подходящим рынкам.

В этой стратегии определены некоторые области, требующие усовершенствования, включая активизацию исследований и внедрения инноваций, развитие инфраструктуры, организацию непрерывного обучения фермеров и повышение привлекательности этого сектора для молодежи. Залогом ее успеха является сотрудничество с фермерами в целях производства высококачественных сортов чая для нишевых рынков.

Сандрин Уружени, старший сотрудник по оперативным вопросам Национального совета по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции Руанды (NAEB), рассказал об этой стратегии: «Руандийский чай – это чай высокого качества, но его производство требует ручного сбора и обеспечения того, чтобы фермеры отбирали хорошие листья».

По словам Уружени, ключевую роль в развитии этого сектора играют прочные связи между мелкими фермерами, кооперативами и предприятиями по переработке чая.

«Чаеводы рады, что теперь в чайной отрасли осуществляется вертикальная интеграция, благодаря чему они получают прибыль. Доходы наших фермеров составляют 50 % от продажи чая. Они поступают непосредственно фермеру. Например, если экспортеры продают чай путем прямых продаж либо на аукционе, мы следим за тем, чтобы фермеры, которые производят высококачественный чай, получали достойное вознаграждение. Таким образом, они могут реинвестировать средства в производство чая».

Эти мелкие производители чая составляют основу чайного сектора Руанды, важную роль в котором играют женщины. Среди владельцев чайных ферм в Руанде становится все больше женщин, которые также составляют большую часть сборщиков чая и работников фабрик. С учетом планов по расширению деятельности, направленной на создание добавленной стоимости, и развитию сопутствующих секторов, таких как агротуризм, их доля будет только увеличиваться.

По словам представителя ФАО в Руанде Махамеда Ау‑Дахира, в этот Международный год женщин‑фермеров мы как раз чествуем таких женщин‑фермеров, как Бертрид Нийранзигийе из Руанды: «В Руанде женщины являются главными движущими силами сельскохозяйственного производства: они принимают активное участие в производственных процессах, управлении хозяйством и переработке продукции. Важно отметить, что правительство полно решимости обеспечить расширение прав и возможностей женщин‑фермеров, и ФАО активно участвует в этом процессе».

Женщины и мужчины работают бок о бок не только на полях Ньяругуру, но и во многих других регионах Руанды, вручную собирая только самые нежные и самые свежие верхние чайные побеги. Они используются для производства чая более высокого качества, который продается по более высоким ценам и поддерживает динамичное развитие сельских общин по всей стране.