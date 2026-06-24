Какую минимальную оценку надо получить, чтобы перейти из девятого класса в десятый? И чтобы получить аттестат об окончании 12 классов? Существуют ли какие-то ограничения в этом смысле в младшей школе, или там детей из класса в класс переводят автоматически, невзирая на успеваемость?

В качестве эксперта на портале bb.lv выступает старший эксперт отдела коммуникации и публичности программ Государственного агентства развития образования Яна Вейнберга:

– В Латвии минимальная положительная оценка в основной и средней школе составляет 4 балла. Для поступления в 10-й класс программы общего среднего образования необходимо получить свидетельство об основном образовании.

Чтобы получить свидетельство об основном образовании по окончании 9-го класса в 2025/2026 учебном году, необходимо получить годовые оценки по всем предметам программы основного образования. Годовая оценка ниже четырёх баллов допускается не более чем по одному предмету. Также учащийся должен пройти мониторинговую работу по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому – по выбору ученика).

И, наконец, необходимо сдать централизованные экзамены по латышскому языку и математике, набрав не менее 15% и получив сертификат централизованного экзамена. Исключение составляют случаи, когда ученик освобождён от государственных проверочных работ – в порядке, установленном Правилами Кабинета министров.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании в 2025/2026 учебном году (то есть, окончить 12-й класс):

по всем предметам программы общего среднего образования соответствующего учебного заведения необходимо получить оценки не ниже четырёх баллов;

необходимо получить минимальную оценку (20%) на государственных проверочных работах, предусмотренных государственным стандартом общего среднего образования (за исключением случаев, когда ученик освобождён от государственных проверочных работ в порядке, установленном Правилами Кабинета министров).

Что касается 1–3 классов, то там ученика переводят в следующий класс, если по окончании учебного года он либо получил оценку по всем предметам, либо после проведения дополнительных учебных мероприятий и переэкзаменовки не было получено обоснованное предложение педагогического совета оставить его на второй год в том же классе.

Ученик 4–8 классов переводится в следующий класс, если по окончании учебного года по всем предметам он получил оценку не ниже четырёх баллов, либо не более чем по одному предмету на переэкзаменовке получил оценку ниже четырёх баллов.

Ученика 10–11 классов переводят в следующий класс, если он по окончании учебного года или изучения учебного предмета (курса) по всем предметам (курсам) получил оценку не ниже четырёх баллов.