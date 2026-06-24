После закрытия Мясного павильона Рижского Центрального рынка продавцов временно переселили в Рыбный и Гастрономический павильоны. Одни покупатели называют это лучшим решением за последние годы, другие возмущены соседством мяса и рыбы, пишет Otkrito.lv.

После закрытия Мясного павильона часть торговцев была переведена в Гастрономический и Рыбный павильоны, где покупатели уже могут приобрести свежее мясо, копчености и другие мясные продукты. Пока представители рынка отмечают, что работа по созданию новых торговых мест продолжается практически непрерывно, в социальных сетях появляются как положительные, так и критические отзывы об объединении продавцов мяса и рыбы в одном павильоне.

Ранее сообщалось, что из 33 мясных торговцев уже 17 предпринимателей работают на новых торговых местах, а для остальных предлагаются и реализуются конкретные решения, чтобы в ближайшее время торговля мясной продукцией была восстановлена в полном объеме.

В настоящее время продолжаются технические работы по переносу холодильных витрин и созданию новых торговых мест в Рыбном павильоне. Сотрудники Rīgas nami, работники Рижского Центрального рынка, а также привлеченные специалисты уже несколько дней трудятся практически круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить дополнительные торговые места для продавцов мяса. Помимо создания новых мест в павильонах, торговцам будут предоставлены и мобильные торговые точки на открытой территории Рижского Центрального рынка, чтобы как можно больше предпринимателей могли оперативно возобновить работу.

Особенно положительно изменения оценил Сергей, который в социальной сети X написал, что объединение мясной и рыбной торговли стало «лучшим, что произошло с Рижским Центральным рынком за последние годы». Он отметил, что продавцы адаптируются к новым условиям, клиенты ищут своих любимых торговцев, а на рынке царит приятное оживление. «Одно удовольствие делать покупки», — заключил он, добавив, что под крышу стоило бы вернуть и торговлю овощами, чтобы покупки были удобнее в плохую погоду.

Однако далеко не все воспринимают такое решение столь положительно. Часть латвийцев иронизирует по поводу соседства мяса и рыбы, задаваясь вопросом, не вызывает ли такое размещение санитарные или даже кошерные проблемы.

Другие комментаторы настроены гораздо критичнее. Многие отмечают, что запах рыбы рядом с мясом их не привлекает, а некоторые считают, что мясных торговцев логичнее было бы разместить там, где сейчас продаются одежда и сувениры. «Не понимаю, почему мясо нельзя было разместить на месте тряпок и матрешек», — написал один из пользователей.

В обсуждениях также звучат претензии к общему направлению развития рынка, логистике и парковке, а также вопросы о том, почему технические проблемы Мясного павильона не были решены своевременно. Некоторые пользователи считают, что Центральному рынку хватило бы даже одного полноценно благоустроенного павильона, тогда как другие призывают больше думать об удобстве покупателей и условиях работы торговцев.

Как известно, из-за плохого технического состояния и соображений безопасности Мясной павильон Рижского Центрального рынка был закрыт для посетителей с 11 июня.