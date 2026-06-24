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Запасайтесь, кто может : ограничения торговли алкоголем выявили новую проблему 0 1085

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Человек пьет алкоголь

Ограничения на торговлю алкоголем вызвали у части общества опасения, что запасы алкоголя всё время слишком малы.

Сейчас, в период Лиго, пива по-прежнему потребляется больше или же меняются привычки покупок? В социальных сетях внимание привлёк пост, автор которого с юмором признаёт — запреты делают его нервным, потому что дома всё время есть ощущение, что «питья не хватит».

«Эти новые запреты на алкоголь делают меня нервным, и всё время есть ощущение, что дома не хватит выпивки и купить её уже или ещё нельзя», — пишет автор поста, добавляя изображение с впечатляющим рядом винных бутылок.

Он иронизирует, что теперь приходится покупать «немного больше», чем обычно купил бы. Когда бутылки расставлены на столе на кухне, всё равно кажется, что их слишком мало и, наверное, надо ехать закупаться ещё.

«Вижу, что не хватает французских вин. Если эти запреты сделают ещё строже, придётся строить пристройку к гаражу, чтобы можно было накупить больше», — шутит он.

В комментариях часть людей признаёт, что эта тема их особенно не волнует, потому что алкоголь они не покупают и не пьют. Один комментатор пишет: «Как хорошо, что у меня хотя бы эта вещь не проблема. Потому что не покупаю и не пью. Но запасы подаренные есть».

Другие, в свою очередь, признают, что покупают алкоголь не для повседневного употребления, а для гостей и праздников. «В моём случае так: не пью, но покупаю. Потому что приходят гости, домашним нужно что-то подать к ужину, ведь было бы бессмысленно испортить великолепную трапезу без бокала хорошего вина», — отмечает один из комментаторов.

В обсуждении звучит и вопрос, есть ли вообще основания для беспокойства. «Что за новые запреты?» — спрашивает один пользователь. Тем временем другие, рассматривая приложенную коллекцию вин, призывают её ещё пополнить. «Ой, смотрю, там отличные вина. Коллекцию точно нужно пополнить!» — пишет один комментатор.

Часть людей смотрит на тему совершенно спокойно. «У меня никакого стресса — не хватит, ну и пофиг. Буду здоровее», — комментирует один пользователь. Однако другие указывают, что дома запасы всё же должны быть, особенно если в гости часто приходят люди. «Отлично! Но ко мне всё-таки приходят гости, я не могу думать только о себе. Запас должен быть», — пишет один комментатор.

Ещё один участник обсуждения напоминает, что гостям и самим следовало бы позаботиться о выборе своего напитка: «Гости обязаны приносить с собой свою вкусняшку. Если не принесли, сами виноваты». На это другой комментатор добавляет: «Ну-ну, это же не школьный вечер с корзинками».

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#алкоголь #юмор #ограничения #социальные сети #запасы #вино #страх #потребление #гости
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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