О вреде сахара слышали практически все. Обычно его связывают с лишним весом, кариесом и риском развития сахарного диабета. Однако влияние рафинированного сахара на организм гораздо шире. По словам специалистов, избыток сладкого может отражаться на состоянии кожи, качестве сна, работе кишечника и даже репродуктивном здоровье.

Эксперты подчеркивают: полностью исключать сахар из рациона необязательно, но сократить его потребление большинству людей будет полезно.

«Главная проблема сахара заключается не в одном кусочке в чае, а в его скрытом присутствии во множестве продуктов — от соусов до готовых завтраков и напитков», — отмечает врач-эндокринолог Марина Ковалева.

Почему сахар считают проблемным продуктом

Рафинированный сахар практически не содержит витаминов, минералов и других полезных веществ. При этом он обеспечивает организм большим количеством так называемых «пустых» калорий и способствует резким колебаниям уровня глюкозы в крови.

Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара

1. Снижается риск многих заболеваний

Избыточное потребление сахара связывают с повышенным риском ожирения, сахарного диабета 2-го типа, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени.

Кроме того, некоторые исследования указывают на связь между избытком сахара в рационе и хроническими воспалительными процессами в организме.

2. Улучшается качество сна

Частое употребление сладостей может влиять на качество ночного отдыха. Резкие скачки уровня сахара в крови способны провоцировать ночные пробуждения и поверхностный сон.

После сокращения количества сладкого многие люди отмечают, что начинают легче засыпать и чувствуют себя бодрее по утрам.

3. Кожа выглядит лучше

Избыток сахара ускоряет процессы так называемой гликации — повреждения белков кожи молекулами глюкозы. В результате снижается упругость кожи, быстрее появляются морщины и ухудшается цвет лица.

«Высокое потребление сахара может усиливать воспалительные процессы и способствовать появлению акне у людей с предрасположенностью к этому заболеванию», — говорит дерматолог Елена Смирнова.

4. Улучшается работа кишечника

Чрезмерное количество сладостей способно нарушать баланс кишечной микрофлоры. Это может сопровождаться вздутием живота, дискомфортом и нарушением пищеварения.

Специалисты рекомендуют заменять часть сладких продуктов овощами, фруктами и источниками клетчатки.

5. Проще контролировать вес

Сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, но чувство насыщения после сладкого сохраняется недолго. В результате человеку хочется есть снова, что увеличивает общую калорийность рациона.

Снижение потребления сахара помогает легче контролировать аппетит и массу тела.

6. Стабилизируется уровень энергии

После сладких перекусов часто возникает кратковременный прилив сил, за которым следует спад энергии и усталость.

При более сбалансированном рационе уровень энергии становится стабильнее в течение дня.

7. Снижается риск инсулинорезистентности

Одним из наиболее серьезных последствий избытка сахара считается развитие инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки хуже реагируют на инсулин.

Это повышает риск сахарного диабета 2-го типа и других нарушений обмена веществ.

«Инсулинорезистентность развивается постепенно и долго может никак не проявляться. Именно поэтому так важно контролировать питание, вес и уровень физической активности», — объясняет эндокринолог Алексей Громов.

Как снизить тягу к сладкому

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

увеличить количество белка в рационе;

употреблять больше овощей и продуктов, богатых клетчаткой;

регулярно заниматься физической активностью;

высыпаться не менее 7–9 часов;

контролировать уровень стресса;

пить достаточно воды.

Полезными альтернативами сладостям могут стать ягоды, фрукты, орехи и небольшое количество качественного темного шоколада.

Полностью отказаться от сахара удается не всем, однако даже умеренное сокращение его количества в рационе способно положительно повлиять на здоровье. Улучшение сна, состояния кожи, пищеварения и обмена веществ — лишь часть преимуществ, которые отмечают люди, уменьшившие потребление сладкого. Главное — делать это постепенно и сохранять баланс в питании.