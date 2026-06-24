После комфортного начала лета Латвию ждет экстремальная жара. Уже в выходные температура поднимется до +35 градусов, а тропические ночи не дадут жителям Риги и Земгале передышки даже после захода солнца.

Пока юг и запад Европы изнывают от жары, Латвия наслаждается сравнительно комфортным летним теплом. Однако прогнозы синоптиков указывают, что уже на этой неделе до нас доберется горячее дыхание Африки, пишет Otkrito.lv.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 25 и 26 июня горячий воздух с юга начнет поступать в западные и центральные районы страны.

Настоящая жара начнется в субботу, 27 июня. Например, в полдень в Елгаве и Добеле ожидается +31 градус, а в Риге, Бауске и Огре — +30 градусов.

Самая высокая температура в субботу прогнозируется в центральной части Латвии и на востоке Курземе. Даже ночью прохлады почти не будет — в Земгале и Риге температура может сохраняться около +20 градусов.

В воскресенье, 28 июня, экстремальная жара охватит практически всю страну, кроме побережья Балтийского моря в Курземе. В Елгаве ожидается до +35 градусов, в Бауске и Добеле — +34, в Риге, Тукумсе и Огре — +33 градуса. Практически по всей территории страны днем температура превысит +30 градусов. Ночь в Риге и Земгале будет еще теплее, чем предыдущая.

Похожая жара сохранится и в понедельник, 29 июня. При этом ночью в Елгаве, Добеле и Бауске температура около 3:00 составит +23 градуса, а в Риге и окрестностях — +22 градуса.

Первое заметное облегчение принесут лишь сильные дожди вечером 1 июля.