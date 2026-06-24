В Польше зафиксированы самые низкие темпы роста заработной платы за последние пять лет.

Около 68% польских компаний фактически приостановили повышение зарплат, сообщила пресс-служба международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

"Польский рынок труда постепенно выходит из фазы перегрева, которая длилась последние несколько лет. Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал, а компании все чаще возвращаются к более консервативному управлению расходами и более строгой финансовой дисциплине", – отметили в компании.

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в корпоративном секторе Польши составила 9263,5 злотых (почти 2 160 евро) брутто, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023-2024 годах заработные платы в корпоративном секторе Польши росли на 10-13% ежегодно на фоне высокой инфляции и нехватки работников.

Рост минимальной зарплаты также стал более сдержанным: с 1 января 2026 года она повысилась лишь на 3%, или на 140 злотых, до 4806 злотых (1120 евро) брутто.

Дополнительным фактором стало охлаждение рынка труда. В некоторых отраслях компании снижают темпы найма или откладывают расширение штата.