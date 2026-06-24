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Кто выпускает больше дронов - Россия или Украина 0 141

Бизнес
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинский дрон Punisher ("Каратель").

Два воюющих государства непрерывно совершенствуют беспилотные технологии.

Российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тыс. FPV-дронов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсантъ". "Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", – сказал Мантуров.

По словам вице-премьера, "специальная военная операция" закрепила за беспилотными летательными аппаратами роль одного из ключевых элементов современной войны. БПЛА из вспомогательного разведывательного инструмента превратились в самостоятельный ударный компонент, способный решать широкий спектр тактических задач.

Мантуров отметил, что в последние годы оформились отдельные направления дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Одновременно вырос спрос на сложные разведывательные и ударные комплексы, что сопровождалось увеличением объемов их выпуска.

"При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", – сказал Мантуров.

В сентябре 2025 года сообщалось, что в войска начали массово поступать новые модульные FPV-дроны "Ключ-10". Главное достоинство модифицированного дрона – возможность замены модуля видеопередачи. Это позволяет военным быстро переходить на новые частоты управления.

Со своей стороны, Украина способна выпускать около 8-10 миллионов беспилотников в год (в среднем это более 20 тысяч БПЛА в день), однако объемы ежедневного выпуска варьируются в зависимости от типа дронов и целевого финансирования.

Масштабы производства и применения по категориям:

Дроны-перехватчики. По заявлению Президента Украины Владимира Зеленского, производство таких аппаратов достигает 1000 единиц в сутки.

Оперативное использование. По данным ВСУ, на фронте ежедневно применяется от 7 до 9 тысяч дронов (включая FPV, разведывательные и логистические).

Дальнобойные БПЛА: Украина ежемесячно выпускает около 3000 единиц дальнобойных аппаратов.

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#Украина #дроны #Россия
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