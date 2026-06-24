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Латвия стала главным поставщиком этого необходимого продукта в Россию 4 920

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспортные операции

Латвия стала главным зарубежным поставщиком водки в Россию по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные национальных статслужб разных стран.

С января по март российские компании ввезли водку из Латвии на 2,6 миллиона долларов. Второе место заняла Испания — 537,4 тысячи долларов, третье — Грузия с 203,7 тысячи долларов.

В пятёрку также вошли Литва и Армения: поставки из этих стран составили 103,1 тысячи и 102,7 тысячи долларов соответственно. Среди других заметных поставщиков — Германия, Эстония, Финляндия, Франция и Италия.

Всего, по расчётам экспертов, в первом квартале Россия ввезла водки из-за рубежа на 3,7 миллиона долларов. На Латвию, таким образом, пришлось около 70% этого импорта.

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#импорт #Литва #алкоголь #Грузия #торговля #Латвия #водка #экономика #Россия #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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