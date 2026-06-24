Послепраздничная рабочая неделя в Латвии начнется с довольно теплой, но облачной погоды, однако дождь пройдет лишь местами, делится прогнозом Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на четверг будет переменная облачность, в начале ночи на востоке местами еще пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Воздух остынет до +10, +14 градусов, местами на побережье будет на градус теплее.

В Риге ночь пройдет с переменной облачностью, слабым ветром и без осадков. Температура воздуха ожидается около +15 градусов.

Четверг будет облачным, местами с прояснениями. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21, +26 градусов, в Видземе и местами на побережье залива - до +18, +21 градуса.

В Риге небо временами будут затягивать облака, однако существенных осадков они не принесут. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +22, +24 градусов.