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Поближе к границе - центр временного размещения задержанных иностранцев хотят открыть до сентября 1 96

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
LETA
Изображение к статье: Беженцы за сеткой забора

Центр временного размещения задержанных иностранцев в Рауде Аугшдаугавского края планируется открыть до сентября, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве обеспечения.

В настоящее время ведутся демонтажные работы, обустройство помещений для иностранцев и помещений, необходимых для деятельности Государственной пограничной охраны. Также ведется закупка материально-технического оснащения для работы центра.

Учитывая нынешние темпы строительства, прогнозируется, что процесс завершится в сентябре этого года. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан в пользование Государственной пограничной охраны.

В центре будут размещаться иностранцы, подлежащие скринингу и пограничным процедурам.

Временный центр "Рауда" оборудуется в здании бывшей школы, и его цель - обеспечить, чтобы все необходимые проверки безопасности, личности и здоровья, а также пограничные процедуры проводились быстро, эффективно и в полном соответствии со стандартами Европейского союза (ЕС) и международными стандартами в области прав человека.

"Рауда" будет центром частично закрытого типа, и иностранцам не будет разрешено самовольно покидать его территорию. Иностранцы будут находиться в этом центре только во время первоначальных проверок и пограничных процедур, поскольку согласно новому порядку на этом этапе лицам еще не разрешен свободный въезд и передвижение по территории страны.

В помещениях центра будут созданы благоустроенные жилые комнаты с санузлами, для иностранцев будут кухня, комната отдыха и спортивный зал, где они смогут свободно передвигаться. На огороженной территории центра планируется создать спортивную площадку, детскую игровую площадку и зоны отдыха.

В центре "Рауда" также будет обеспечено интеллектуальное видеонаблюдение и сигнализация.

В центре можно будет одновременно разместить до 106 человек.

Осенью прошлого года самоуправление Аугшдаугавского края приняло решение передать государству часть имущества бывшей Раудской школы для реализации этого проекта.

Для обеспечения работы центра Государственная пограничная охрана создаст здесь новое структурное подразделение с 36 сотрудниками.

Центр временного размещения расположен в 40 километрах от Даугавпилса.

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#права человека #граница #миграция #строительство #безопасность #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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